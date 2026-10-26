Perros hiperactivos: ejercicios para quemar energía y mantenerlos felices

La hiperactividad en los perros no solo se trata de exceso de energía, sino que también puede ser una señal de que necesitan más estimulación mental y física. Pero es bueno tener en cuenta que algunas razas, como los Border Collie o los Jack Russell Terrier, son naturalmente más enérgicas.

Además, los perros que no reciben suficiente ejercicio diario pueden acumular energía y volverse hiperactivos. La falta de actividad mental también contribuye a la inquietud y comportamiento destructivo.

Ejercicios físicos recomendados para perros hiperactivos

Carreras y juegos de búsqueda: organizá carreras cortas en el parque o en el patio, o jugá a buscar objetos arrojándoles pelotas o frisbees para que corran y traigan de vuelta. Esto satisface su instinto de caza y les proporciona un gran ejercicio cardiovascular.

Ejercicios de agilidad: crear un circuito de obstáculos en casa o en el exterior para que tu perro lo atraviese es una excelente manera de quemar energía. Esto puede incluir saltos, túneles y plataformas para escalar.

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Caminatas rápidas: aumentá el ritmo de tus paseos diarios. Las caminatas enérgicas ayudan a liberar energía acumulada y reducen la ansiedad.

Nadar: si a tu perro le gusta el agua, la natación es un ejercicio de bajo impacto que es perfecto para gastar energía y fortalecer los músculos.

Estimulación mental para perros hiperactivos

Además del ejercicio físico, es esencial proporcionar estimulación mental para mantener a tu perro equilibrado.

Considerá proporcionarles rompecabezas y juguetes interactivos. Los juguetes que dispensan comida y requieren que el perro piense y trabaje para obtener la recompensa son excelentes para desafiar su mente.

El entrenamiento de obediencia es una buena opción también. Practicar comandos y trucos nuevos no solo mejora su obediencia, sino que también mantiene su mente ocupada.

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También podés incluir juegos de olfato como esconder premios o juguetes para que tu perro los encuentre utilizando su sentido del olfato. Esto puede ser muy entretenido y agotador mentalmente.

No olvides mantener una rutina regular con ellos. Mantener una rutina de ejercicio regular es clave para evitar el comportamiento hiperactivo.

También tené en cuenta una nutrición adecuada. Una dieta balanceada puede influir en los niveles de energía de tu perro.

Si la hiperactividad persiste, consultá con un veterinario para descartar problemas médicos subyacentes. Gestionar la hiperactividad en los perros requiere paciencia, dedicación y un enfoque equilibrado que incluya tanto ejercicio físico como estimulación mental.

Estas actividades no solo ayudan a mantener bajo control los niveles de energía, sino que también fortalecen el vínculo entre vos y tu perro, garantizando una convivencia feliz y saludable.