Ayolas: Piden que el centro de salud se independice del IPS

Cansados del mal servicio que ofrecen de forma fusionada el IPS y el centro de salud de Ayolas, un grupo de asegurados y no asegurados, se reunieron este miércoles frente al Hospital con el objetivo de conformar una “Comisión de Apoyo del Centro de Salud de Ayolas”, con el fin de que el centro asistencial regrese al barrio San José Mí, de donde se trasladó en 2016, supuestamente porque corría riesgo de derrumbe.

Los usuarios aclaran que no tienen nada en contra de los no asegurados, pero desde que el centro de salud llegó al IPS, la calidad del servicio empeoró, pero que los directivos de ambas instituciones buscan ocultar la realidad, con versiones de que todo está de maravilla, que los usuarios tiene una excelente atención. Alegan que todo es falso y que solamente “buscan vender espejitos” para que no se deje sin efecto la fusión que solamente beneficia a los médicos, porque pueden cobrar más de un salario en solo lugar.

Argumentan que diariamente se puede observar cómo se les niega atención médica a las personas que no tienen seguro, y también se observa como faltan los turnos para quienes tienen seguro, fueron algunos de los varios temas que se mencionaron durante la reunión.

Del encuentro participaron integrantes de la Junta Municipal, como así también Carlos Pérez, presidente de la “Comisión de Apoyo del Centro de Salud de Ayolas”, usuarios y funcionarios de ambas instituciones sanitarias.

La semana próxima se llevará adelante, en el mismo lugar, otro encuentro para ir analizando cuáles serán los pasos a seguir hasta que se logre el objetivo.