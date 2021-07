Guardias de SST reclaman pago de salarios y aguinaldo

Los empleados se contactaron con ABC Color para manifestar que están preocupados por los continuos retrasos en el pago de los salarios, situación que se viene registrando de inicios del presente año. Sobre el punto, agregaron que de los desembolso se realiza fuera de fecha y en cuotas.

Seguidamente manifestaron el pasado fin de semana, directivos de la cita firma se reunieron con los empleados para informarles que la empresa no está pasando un buen momento, razón por la que pidieron “no se realice ningún tipo de alboroto” durante la presente semana, amenazándolos con que se atrasarían con el pago de los sueldos del mes. También les informaron que supuestamente percibirían sus remuneraciones hoy viernes, compromiso que no se cumplió.

Actualmente tienen que percibir salario de noviembre y aguinaldo, y próximamente sueldo correspondiente a diciembre.

No descartan recurrir a los servicios de abogados para después gestionar denuncia ante el Ministerio de Justicia.

“Ya no estamos en condiciones de seguir esperando, el estómago de nuestros hijos ya no están en condiciones de seguir aguanto un día más”, expresó un guardia que solicitó no se mencione su identidad porque podría ser despedido como represalia.

De lunes a viernes, las guardias son de 12 horas, mientras que los sábados y domingos los turno son de 18 horas.

Del mismo modo, agregaron que en los próximos meses la EBY, llamará a licitación para adjudicar el servicio de seguridad, y SST volvería participar del concurso de precio.

Por ese motivo, presentaran acciones judiciales para que la citada firma y otras vinculadas no puedan participar de la licitación porque ya no quieren seguir sufriendo injusticias, advirtieron.