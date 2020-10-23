Padre Zanardini lamenta que unas 500 familias perderían terreno comunitario

Esta mañana habló con ABC el padre José Zanardini sobre la intención de la Congregación Salesiana de vender casi 3 hectáreas en la Villa Don Bosco II de la ciudad de Limpio, donde ya hace casi 20 años se emprendió la iniciativa de viviendas sociales.

El sacerdote confirmó que esas tierras fueron compradas con el dinero juntado por su familia y sus amigos de Italia, con el objetivo de que venga a comprar en Paraguay un terreno que pueda ayudar a las personas más carenciadas. “Al comienzo era a mi nombre, monseñor Rolón me hizo poner a su nombre, cuando la gente esté asentada, poner a nombre de la Congregación, para que ellos puedan luego, pasado el tiempo, dar los títulos familiares a los 10 años de la ocupación, gratuitamente por su puesto, y después las zonas comunitarias se tenían que transferir a las asociaciones jurídicas de destino, cuando esas fueran formadas”, relató.

Comentó que eso funcionó bien hasta el año pasado, puesto que los superiores siempre entregaron los títulos individuales a las familias, la parte comunitaria de la escuela la transfirieron al Ministerio de Educación y las iglesias al Arzobispado, por dar ejemplos.

“El terreno comunitario ahora en cuestión, que son huertas, sistema de agua, parque ecológico, etcétera, tiene que ser transferido a la asociación jurídica de destino, esa es la intención de los donantes, pero el nuevo superior ahora, que me mencionaste (Mario Luis Villalba), este señor ahora empezó a poner en venta”, indicó.

Agregó que ahora los vecinos del área se revelaron ante esta situación, porque reiteró que es lo justo, ya que esa tierra es de ellos. Declaró que esto afectaría a unas 500 familias. “Este Mario Villalba está queriendo vender a inmobiliarias. Es terrible, sí. Él se hace fuerte porque dice que está a nombre de los salesianos. Ignora la moral, la ética”, subrayó.

Agregó que en Villa Don Bosco son 3 hectáreas que están en cuestión y que en Villa Lombardía son 2 hectáreas. “Es mucha tierra, es grande, tiene mucho valor, es por eso que el superior está queriendo vender por dificultades económicas, pero eso es su problema. El problema de la gente (...) No puede aprovechar del problema de los pobres para robarles lo que es suyo”, puntualizó.

“Es una pena para mí, yo estoy apenado doblemente, apenado frente a mi familia y apenado frente estos de aquí que son también de mi familia religiosa y se están comportando como no deberían comportarse. Estoy bastante mal en estos días”, expresó.

El cardenal Cristóbal López había confirmado que ya envió una carta a los superiores salesianos de Roma manifestando su preocupación por el hecho. Según los antecedentes del caso, 12 villas fueron construidas como parte del proyecto de las Obras Sociales Salesianas; de ese total 10 se realizaron en la ciudad de Limpio y dos en Capiatá, de modo a evitar el hacinamiento de las familias de escasos recursos.

A su vez, ante una consulta periodística de ABC sobre el caso, el padre inspector de los Salesianos, Mario Villalba, respondió: “Desconozco lo que usted me pregunta porque no hemos recibido ninguna donación. Lo que tenemos son terrenos que corresponden con títulos a la Congregación”, declaró vía mensaje de WhatsApp; sin embargo, evitó responder otras preguntas referentes a cómo obtuvo la organización esos terrenos ni a qué precios quería venderlos.