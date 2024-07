Diputados aprueban que MUVH se someta a Contrataciones Públicas

Luego de un intenso debate y con una votación muy reñida, con 30 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó que la Ley Nº 3637 del Fondo Nacional de Viviendas Sociales (Fonavis) sea sometida a la modalidad de compras públicas establecida en la normativa de Contrataciones Públicas, Ley Nº 2051.

Se trata del programa que será aplicado para la reactivación económica, con US$ 47 millones para la construcción de viviendas sociales, de aprobarse más endeudamiento (ya cuenta con media sanción del Senado). La normativa del Fonavis permite transferencias directas a organismos que prestan el “Servicio de Asistencia Técnica (SAT)”, los cuales eligen a las constructoras que levantarán las obras sin que exista concurso o libre competencia entre empresas, tampoco mecanismo de control ciudadano.

El diputado Basilio Núñez aprovechó la sesión para informar al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, que el ministro Dany Durand insta a las organizaciones sociales a escrachar a los proyectistas, mostrando una captura de pantalla de un chat del mismo con los representantes de SAT. “Estamos pidiendo transparencia en los procesos, en ningún momento los oleros y ceramistas se quedarán sin trabajo”, manifestó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, denunció que existen versiones de que “se crearon casi 30 SAT funcionales a ciertos sectores”, entre los cuales hay firmas que fueron inhabilitadas o multadas por incumplir contratos. “Se quiere reactivar los famosos sin techos que extorsionaban y tenemos que diferenciar de los grupos sociales que buscan una vivienda digna”, indicó.

Por su parte, otros diputados defendieron la normativa del Fonavis alegando que permite agilidad para las construcciones y que se trata de una discusión entre la cartera estatal y la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), que cuestionó la falta de oportunidad de libre competencia entre empresas para participar en el plan gubernamental de construcciones.

ABC había corroborado que la falta de transparencia de los contratos facilita que las construcciones no cumplan con las especificaciones técnicas contratadas, resultando así que las casas son más caras del valor pagado. Las denuncias fueron confirmadas por la Contraloría, entre otras irregularidades.

Durand reconoce autoría de mensajes

Mediante la red social, el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Dany Durand, reconoció que envió los mensajes de “escrache fuerte” a los diputados, y realizó un pedido de disculpas en su cuenta del Twitter. “El fervor en defensa del trabajo de las pequeñas y medianas constructoras, y del Fonavis, me llevaron a expresarme de ese modo. Me excuso si ofendí a alguno de los diputados”, escribió ayer el ministro. La filtración del mensaje motivó el pedido de los diputados de que sea interpelado, ocasión en la que será requerido sobre las gestiones hechas en el manejo de la institución y en momentos en que se trata la aprobación de US$ 47 millones para la construcción de viviendas sociales.