Ante inminente interpelación y en medio de críticas renuncia Durand

“Reconozco que hay un enojo con los diputados y no quiero que eso sea motivo para interferir en este dinero que es muy necesario”, expresó Dany Durand como motivo de su renuncia al Ministerio de Urbanismo. Se refería a la filtración de sus mensajes en los que instaba a escrachar a los diputados que propusieron modificar la ley N° 3.637 del Fondo Nacional de Viviendas (Fonavis), que le valió un pedido de interpelación en la misma cámara que debe aprobar el crédito para la construcción de viviendas como parte del plan de reactivación económica, US$ 47 millones (con media sanción del Senado).

Un grupo de legisladores colorados había propuesto que el programa del MUVH sea sometido a la normativa de Contrataciones Públicas, ley N° 2.051. Cuando el proyecto era tratado en sesión, el diputado Basilio Núñez socializó la captura de pantalla de los mensajes, cuya autoría fue reconocida por Durand y pidió disculpas públicas.

El mismo legislador también compartió una serie de publicaciones de ABC para argumentar la necesidad de reforma, puesto que con la normativa actual se constató casos de aparente estafa, que se habría dado por falta de transparencia y control ciudadano.

Durante su administración, el exministro Dany Durand demostró una inclinación para ejecutar solo el Fonavis, puesto que permite transferencias directas a prestadoras del “Servicio de Asistencia (SAT)”, las cuales son adjudicadas sin concurso y eligen discrecionalmente a la “constructora” que edificará las casas, sin que exista concurso, competencia ni control ciudadano.

En 10 años, la institución destinó más de G. 1,9 billones a casas del Fonavis, muchas de ellas se encuentran paralizadas.

“Quería la interpelación”

En su último discurso, Dany Durand afirmó que quería la interpelación “pero para qué tener 15 o 20 días, qué es lo que tarda en llegar, para tener una especie de agonía”, expresó y recalcó que se retira para no ser un “obstáculo” para la aprobación del crédito con el cual planificó construir 7.300 viviendas sociales como parte del plan de reactivación económica. Sin embargo, considerando el costo de cada casa, esa cantidad no podrá ser alcanzada, puesto que el valor de cada una oscila los 35 y 40 unidades de salario mínimo, es decir, alrededor de US$ 10.000 por unidad, por lo que se llegaría a 4.700 viviendas, a lo sumo, con 100% de ejecución.

Oficialista dice tener el apoyo de los 80 diputados