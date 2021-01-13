Especialista insta a no temer a los cambios de WhatsApp y a aprender a usar la tecnología

“No tienen que tener miedo; deberían preocuparse más por entender la tecnología que están usando”, empezó diciendo el presidente de Paraguay Ciberseguro con respecto a las nuevas políticas de WhatsApp anunciadas la semana pasada.

Señaló que esto se viene anunciando desde los años 2012 y 2014, cuando Facebook compró Whastapp e Instagram y sus directivos anunciaron la integración de las tres plataformas

“¿Qué es a lo que estamos apuntando? No solamente integración de nuestra libreta de direcciones, sitios que navegamos, intereses y las personas con las que contactamos, sino que esto va a desembocar más adelante en medios de pago, comercio electrónico y todo lo que tenga que ver con hacer interactuar las plataformas”, puntualizó.

Agregó que se convertirán así en nuevas plataformas que ofrecerán más servicios interesantes.

Teniendo en cuenta que tras los anuncios de las nuevas políticas de privacidad muchas personas están migrando a otras aplicaciones como Telegram o Signal, Gaspar agregó que es una cuestión de “forma” y no de plataforma.

“Si la gente no entiende que debe preocuparse por su higiene digital, no importa la plataforma a la que vaya, va a seguir sobrecompartiendo su vida. Esa sobreexposición es la que está haciendo un daño social”, resaltó para ABC.

En ese sentido, aseguró que la sobreexposición en las redes sociales generan depresión, obesidad y hasta trastornos del sueño, por lo cual es momento de empezar a elegir “qué se comparte y con quién”, además de limitar el uso diario de internet.

De acuerdo al anuncio realizado por WhatsApp, los cambios entrarán a regir desde el 8 de febrero. A partir de esa fecha se integrarán las tres plataformas para compartir información de los usuarios con los aliados comerciales de la multinacional o con los gobiernos en caso de seguridad o cuestiones de carácter penal.

