Buscan a sujeto que disparó en la cara al amigo de su hijo

Según los datos, la víctima identificada como Víctor Vidal Villasboa, de 20 años, llegó a la casa de la familia Cardozo y luego de algunos minutos salió en compañía de su amigo a bordo de una camioneta, propiedad de Wilson Cardozo. Este, al enterarse de que su hijo había salido en compañía de Villasboa, los siguió a bordo de otro rodado y al alcanzarlos, les cerró el paso y comenzó a discutir con su hijo hasta que finalmente se acercó a lado del acompañante y le exigió que descienda de la camioneta.

El joven accedió al pedido, pero al bajarse, el hombre le encañonó con un arma de fuego y le disparó en el rostro. La víctima fue auxiliada y derivada al Hospital Regional donde permanece en grave estado, mientras el autor escapó en compañía de su hijo.

El agente fiscal interviniente, Pablo Ramón Zorrilla, indicó que le pareció sospechoso que en el momento del allanamiento el buscado ni los demás familiares ya no estaban. “Lo que me llamó la atención es que, al llegar, una señora ya nos esperaba para decirnos que en la casa no había nadie y nos entregó la llave para revisar la casa”, dijo.

“Probablemente se filtró el dato de que allanaríamos. No obstante, voy a ordenar la captura del supuesto autor”, resaltó.