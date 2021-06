Obispo Ocampo cuestionó derroche de dinero en internas

Monseñor Celestino Ocampo señaló que solo en Carapeguá se gastaron G. 1.500 millones. “Ese monto de dinero se puede invertir en salud, medicamentos, insumos, oxígeno y en infraestructura de hospitales”, denunció. “¿Cuánto sería el derroche a nivel departamental y a nivel país?”, insistió.

El obispo vino a celebrar anoche, martes 22 de junio, la última misa del novenario en la Catedral de esta ciudad en honor al santo patrono San Juan Bautista.

En la oportunidad, Ocampo enfocó el tema “La eucaristía y la caridad”. En su homilía resaltó que la caridad no se trata solo de gesto piadoso, sino de hacer algo por los demás en base a la fe, lo que uno cree, lo que se celebra y la vida testimonial del día a día, ”porque el cristiano tiene que ser ejemplo para los demás”.

En relación a la cuestión política que atraviesa el país, señaló que hubo derroche de dinero en las internas del domingo pasado. “Hay necesidades, crisis, demanda de medicamentos, de insumos hospitalarios y de oxígeno en esta pandemia y, sin embargo, de acuerdo a las versiones, los políticos derrocharon dinero”, dijo.

“El desafío es revertir esta polítiquería, porque están los corruptores que son los políticos y los que se dejan corromper para cubrir sus necesidades de un día”, manifestó monseñor Ocampo, al tiempo de señalar que en el electorado no hay responsabilidad de cumplir con el deber cívico y que esta actitud es aprovechada por los dirigentes de diferentes partidos, no solo el Colorado.

Planteó la necesidad de formar conciencia cívica y ética en las escuelas, colegios y universidades. Monseñor Ocampo cree que esta situación de dependencia repercute en la parte social, por eso aumenta la pobreza en el país.

Añadió que los políticos crean dependencia y la mayoría de la gente espera todo de arriba. Esa también es una forma de corromper, aclaró.

Puntualizó que los políticos, en vez de prestar servicios, aprovechan y no tienen vergüenza. “Compran estancias, mansiones y negocios. Esta corrupción debería generar indignación y usar el voto castigo, pero los electores no utilizan porque no hay conciencia cívica”, dijo.

Finalmente, el obispo de Carapeguá cuestionó qué ejemplo reciben los jóvenes, porque lo anormal se vuelve normal y lo normal se transforma en anormal. “Existe un enorme desafío de revertir esta situación que corrompe a todos los sectores de la sociedad”, concluyó el pastor carapegüeño.