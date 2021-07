Padre e hijo capturados por hurtar garrafa de gas y una olla

El menor será nuevamente puesto en libertad, ya es inimputable, mientras su progenitor será puesto a disposición de la Justicia, según explicó el comisario principal Hugo Díaz, jefe del departamento de Investigaciones de Amambay. Los objetos hurtados fueron recuperados y serán devueltos a su dueño.

El uniformado dijo que los ahora detenidos quisieron justificar el hecho asegurando que la madre del menor está convaleciente y que no tenían condiciones de adquirir los medicamentos. Sin embargo, esa situación no los exime ni justifica el actuar ya que para ello están los órganos a los que se puede acudir y no perjudicar a terceras personas.

El hurto se produjo en la madrugada del jueves 1 de julio sobre la calle Natalicio Talavera del barrio San Blas de Pedro Juan Caballero.