Ayuda gubernamental nunca llegó, lamenta gremio de restaurantes

La Asociación de Restaurantes reaccionó ante el informe presidencial de Mario Abdo Benítez, criticando que la ayuda gubernamental “nunca llegó” para el sector gastronómico.

Oliver Gayet, presidente de la asociación, dijo que el único beneficio que se mantiene hasta el momento es el IVA al 5% que se extendió hasta finales de octubre, solicitando que se mantenga hasta finales de año.

Lea más: Informe presidencial de Marito “vive en las nubes”, dice senador

“El único beneficio que tenemos realmente hasta ahora (y que no fue de endeudarnos), fue el IVA del 5% que venció el 30 de junio y se extendió ahora hasta final de octubre. Hemos solicitado al gobierno -pensando que no vamos a tener un aforo dentro de los locales gastronómicos para el mes de octubre- que eso se siga extendiendo hasta final de diciembre de este año 2021. Aparte de eso, tenemos el beneficio que no es solo para nuestro sector, sino que para todos los sectores de poder suspender a sus funcionarios. Todo el resto, hasta el día de hoy, fue endeudarnos”.

Sobre el informe, la ayuda a distintos sectores como mipymes o sector gastronómico, nunca llegó, reclamaron.

Lea más: Gobierno debe centrarse en los verdaderos focos de infección, sostienen gastronómicos

Situación actual del sector gastronómico

Gayet, comentó que en estos días de temperaturas muy bajas los restaurantes parecían fantasmas y que se sienten preocupados por las deudas que están acumulando con el Estado, servicios básicos, impuestos e inflación.

Lea más: Fact checking: todo lo que omitió el presidente Mario Abdo Benítez en su informe

“Voy a decir la realidad: el lunes, martes y miércoles parecían restaurantes fantasmas todos los de Asunción. La gente no salió a causa del frío, muy poca gente realmente salía. Vemos con suma preocupación que venimos endeudándonos con el Estado, la ANDE, ESSAP, algunos impuestos y la municipalidad también, porque no teníamos los recursos para poder pagar esos impuestos, asique esa es una preocupación”, señaló.

Teniendo en cuenta la inflación, dijo que la mayoría de los restaurantes no están tocando los precios y tienen una suba de costos de los insumos. Por otro lado, se agrega el aumento salarial.

Posteriormente, también confirmó que el gobierno sigue en deuda con este sector e hizo una mención especial con respecto a lo que señalaba el ministro de Salud, Julio Borba, sobre el posible levantamiento de la restricción horaria, manifestando que solamente los que están cumpliendo esa restricción es el sector formal, tanto que el sector informal sigue operando”.

Lea más: Pese a horario extendido, gastronómicos siguen golpeados, tanto por temor como falta de buses