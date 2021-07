Denuncian despidos injustificados y cuestionables irregularidades en la Cruz Roja

Una serie de irregularidades denunció el doctor Enzo Bergamasco, médico residente de la Cruz Roja Paraguaya.

De un día al otro, al profesional, quien se encontraba realizando su residencia en este materno infantil, le comunicaron nota mediante que a partir de esta semana, ya no podía concurrir a realizar sus funciones, sin justificarle en ningún momento el motivo del despido.

Este “despido”, en realidad no es tal en todo el sentido de la palabra, pues Enzo Bergamasco se desempeñaba como médico ad honorem dentro del hospital. Es decir, no percibía salario alguno pues se encuentra realizando su residencia.

Perjuicio a la carrera médica

La residencia, explicó el galeno, es como un posgrado en el ámbito de la medicina, pues él necesita realizarla para poder ser acreditado en la especialidad de Ginecología.

Es por esto que desvincularlo de sus funciones, lo perjudicó de forma más significativa, ya que no le están sacando un empleo, sino que lo están obligando a empezar de nuevo su residencia en otro nosocomio.

El doctor refirió que ya se encontraba en su segundo año como residente, y sostuvo que en cualquier otro hospital, ahora lo obligarán a comenzar de nuevo desde el primer año.

Prácticas poco éticas

El médico dijo no saber con exactitud el motivo por el cual no lo dejan seguir con su carrera, pero no dudó en denunciar una serie de irregularidades que ocurren al interior del centro materno infantil.

Citó que en el Hospital hay maltrato hacia los empleados y también hacia algunos pacientes.

Si bien destacó la calidad profesional, lamentó que están llevando a cabo algunas prácticas poco éticas, como por ejemplo obligar a las embarazadas a comprar los medicamentos exclusivamente dentro del hospital, y les prohíben adquirir las recetas en farmacias de afuera, aunque los pacientes encuentren mayores ventajas económicas.

Esto, sostuvo, es porque la Cruz Roja está necesitando dinero, ya que la pandemia los dejó en crisis.

Cobran por todos los servicios

Recordemos que la Cruz Roja, si bien pertenece a una fundación, cobra por todos los servicios un costo social.

Explicó que son dos residentes los que están en esta situación, él y su pareja, quien está embarazada, y también se ve perjudicada pues su carrera profesional se ve interrumpida.

Puntualizó que en la actualidad, la Cruz Roja Paraguaya depende administrativamente del Ministerio de Salud y de la Cruz Roja Internacional.

Esto, a raíz de que el Ministerio hizo un convenio con la Cruz Roja, para descongestionar la enorme cantidad de nacimientos.

Pero la condición, dijo Bergamasco, era que enviándoles pacientes y personal, la CRP debía cobrar precios accesibles. Sin embargo, sostuvo el médico, este materno infantil sigue subiendo sus precios anualmente. En la actualidad, remarcó, un nacimiento cuesta un promedio de G. 3.000.000.

Llamativos pagos a doctores

Además, denunció, que residentes que deben rendir deben pagar a los profesores doctores que están dentro para que les tomen el examen.

Entre otros puntos, señaló que las autoridades de la Cruz Roja lo obligaban a vender las marcas de medicamentos que se venden en el Hospital. Si no vendía, lo amenazaban con sancionarlo, recordó.

Por otra parte, denunció que en el Hospital se apresuran en internar a las embarazadas para cesáreas, con el afán de lucrar y cobrar por más días de internación en el hospital.