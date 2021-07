Loteamientos en Sanber ponen en riesgo al Lago Ypacaraí, advierte Comisión

La Conalaypa recibió en mayo pasado la denuncia sobre la venta de terrenos sin Declaración de Impacto Ambiental en las zonas de protección estricta del Área Silvestre Protegida en la ciudad de San Bernardino y la derivó tanto al Ministerio del Ambiente como a la Fiscalía.

Renato Máas, director de la Conalaypa, recordó que la comercialización de esos inmuebles viola la Ley N° 294/100 de Evaluación de Impacto Ambiental y la Ley N° 352, de Áreas Silvestres Protegidas.

“El lago Ypacaraí es un área silvestre protegida. Su contaminación actual y los problemas hidrológicos derivados se deben al crecimiento desordenado de las urbanizaciones”, destacó.

Por ello, destacó la urgencia de detener la comercialización de loteamientos irregulares en la zona. “Históricamente, las poblaciones se asentaron en territorios sin servicios básicos de saneamiento, como la red de alcantarillado y desagüe. Así, las aguas residuales de los domicilios son descargadas en los recursos hídricos”, enfatizó.

Máas señaló que aún no han identificado a las loteadoras o las personas involucradas en estos loteamientos pero indicó que el fiscal de Delitos Ambientales, Jalil Rachid, ya fue designado para la investigación.

Así también, el pasado 17 de junio el Mades realizó una intervención ante el desmonte de una loteadora para la construcción de un barrio cerrado en zonas protegidas de San Bernardino, aparentemente sin los permisos correspondientes.

Nueva ordenanza que atenta contra la conservación del lago

Ignorando las leyes ambientales y las zonificación realizada por el Ministerio del Ambiente en el Área Silvestre Protegida Lago Ypacaraí, la Municipalidad de San Bernardino el año pasado emitió una ordenanza mediante la cual se amplía el área urbana hacia zonas de protección estricta del Área Silvestre Protegida Lago Ypacaraí.

Cabe resaltar que el Mades estableció cuáles son las zonas de la cuenca del lago que son urbanas, las rurales y las que deben ser de protección estricta. Entonces, los municipios deben adecuar sus planes de ordenamiento territorial, dependiendo de dicha zonificación.

“Con la ordenanza 76/2020, el Municipio de San Bernardino no solamente no se adecuó sino que fue en contra de la zonificación ampliando la zonas urbanas a donde deben ser de protección estricta”, aseguró Máas.

La consecuencia de la habilitación de nuevos loteamientos en zonas no permitidas, no solamente será un crecimiento urbano desorganizado sino que se afectarán zonas boscosas que sirven para que los sedimentos no sean arrastrados por el lago. “Si perdemos eso, el lago corre un serio riesgo de colmatarse y secarse en el futuro”, advirtió el director de la Conalaypa.

El titular de la Conalaypa aseguró que no fueron notificados sobre la existencia de esa resolución de la comuna sambernardina, por lo cual ya desde hace varios meses vienen enviando pedidos de informes que son ignorados por la Intendencia local.

Por ello, Máas instó a todos los que tengan conocimiento de loteamientos o barrios cerrados sin declaración de impacto ambiental y habilitación municipal, a realizar la denuncia correspondiente en la página web de Conalaypa (conalaypa.gov.py/).

Así también, resaltó que quienes deseen adquirir terrenos de desarrolladoras inmobiliarias en la zona de influencia del lago Ypacaraí y sus humedales adyacentes, deben solicitar a las loteadoras todos los permisos municipales y ambientales correspondientes, para verificar si se cumple con todas las leyes.