Preocupa situación hídrica del río Paraná en Ayolas

El intendente de Ayolas, José Mutti (ANR) señaló al respecto que es alarmante la situación del Paraná, porque afecta de forma directa la economía local que en un 80 por ciento depende de la pesca comercial.

“La pesca comercial, en gran media permite la circulación de divisas en todos los rubros comerciales de Ayolas, cuando no hay pescado como en este caso, el movimiento económico se paraliza, los negocios tienen muy poca venta, al no existir comercialización, los contribuyentes tampoco pueden pagar sus impuestos, al no existir recaudación, la municipalidad no cuenta con recursos para cumplir en forma sus obligaciones con la ciudadanía”, dijo Mutti.

A esta situación atípica del río, teniendo en cuenta que por lo general en esta época suele haber inundaciones, se tiene que agregar el difícil período que les toca pasar a familias de pescadores que no cuentan con otro rubro que les permita llevar el sustento a sus hogares, agregó.

Sobre este punto, añadió que el viernes a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), se realizará la entrega de 1045 kits de víveres a pescadores de Ayolas para tratar de alivianar un poco el difícil momento que les toca vivir.