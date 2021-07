Gastronómicos apuntan a ampliar periodo para operar en las calles

En comunicación con ABC Cardinal, Riego señaló que los gastronómicos “sondearon” la ampliación del período habilitado para el uso de las calles por este sector. Afirmó que la propuesta se da en base al buen rédito económico del proyecto.

Según indicó, los gastronómicos propusieron ampliar el período del proyecto, que actualmente solo es ejecutado los fines de semana, desde los días jueves. No obstante, refirió que se está analizando –en principio- extender a partir de los viernes, desde las 19:00.

“Venimos conversando con la gente de ingeniería de tránsito. Lo primero que se podría dar sería en el centro los viernes después de las 18:00 y después ver los lugares que se puedan ir replicando”, sostuvo.

Asimismo, el director de Revitalización refirió que una extensión eventual se daría primeramente solo en el centro de Asunción, desde la noche de los viernes. Actualmente, son 38 calles de la Capital las utilizadas por los gastronómicos.

Igualmente, señaló que en el análisis se debe tener en cuenta a la población trabajadora, a fin de no ocasionar inconvenientes de circulación en los días laborales. Agregó que una ampliación del período depende de la zona a ser aplicada y de la actividad del local gastronómico.

Según indicó, dentro de 15 días podría haber una respuesta a esta propuesta de ampliación del período habilitado para “la gastronomía en la calle”.

Por otra parte, Riego comentó que algunos gastronómicos volvieron a contratar a sus empleados despedidos por problemas económicos e, incluso, ampliaron su personal debido a la alta demanda que genera el proyecto. Asimismo, indicó que la facturación mejoró para algunos locales, en comparación incluso con el período prepandemia del COVID-19.

¿Se extenderá el período en el nuevo decreto?

Con respecto al nuevo decreto de medidas sanitarias antiCOVID, el director de Revitalización mencionó que, de acuerdo a las reuniones con el Ministerio de Salud, el horario de restricción se mantendrá y no habrá muchas modificaciones. “En teoría, el horario se mantiene (nuevo decreto). No hay nada raro porque siempre venimos hablando con el Dr. Guillermo Sequera (director de Vigilancia de la Salud). La posibilidad de contagio en la calle es mínimo. No se habla de contagio masivo en locales gastronómicos”, expresó.

Hasta el momento, los locales gastronómicos tienen habilitado atender a sus clientes hasta la 01:00, de acuerdo al decreto presidencial que está vigente hasta hoy.