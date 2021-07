Retardado allanamiento de la Fiscalía en sede de la Gobernación de Central

AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). Una pequeña comitiva fiscal llegó ayer en horas de la mañana a la sede de la Gobernación de Central, a cargo del cartista Hugo Javier González para cumplir con la orden de allanamiento en el marco de la denuncia por clonación de facturas para justificar G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año) del fondo de emergencia por covid-19. El dinero fue transferido a la institución departamental para reactivar la economía en el departamento.

El operativo que, según nuestras fuentes, debió haberse cumplido ya el viernes pasado, se realizó solo ayer, casi dos meses después de las primeras denuncias sobre el uso de facturas apócrifas en la rendición de cuentas de las organizaciones beneficiadas con los recursos. La institución departamental entregó G. 5.105 millones de ese fondo al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), ONG presidida por Tadeo Álvarez, mientras que el Consejo Regional de Salud, a cargo de Hugo Cabrera, resultó beneficiada con G. 1.276 millones.

El escándalo de clonación de comprobantes derivó en la intervención de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Ambas instituciones detectaron varias irregularidades y presentaron también una denuncia formal ante el Ministerio Público el 8 de julio pasado.

La denuncia de la Senac y SET era por los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal.

A pesar de todos los elementos la fiscalía tardó en intervenir e incluso lo realiza a “cuotas”. El viernes último, por ejemplo, el Ministerio Público junto con funcionarios de Tributación allanó la sede de la ONG CIAP y dos estudios contables, ubicados en Fernando de la Mora y San Lorenzo.

Y ayer, cuatro días después, la comitiva llegó a la sede de la Gobernación de Central.

Mucha desprolijidad

El fiscal Rodrigo Estigarribia señaló que durante el procedimiento incautaron documentos originales que presentados por CIAP como rendición de cuentas a la institución departamental. Los papeles fueron rescatados de la Dirección General de Administración y del Departamento de Rendición de Cuentas, detalló.

El agente señaló que a simple vista pudo visualizar mucha desprolijidad en el archivo de las documentaciones.

Estigarribia reconoció que el procedimiento ya estaba programado para la semana pasada. Sin embargo, argumentó que por falta de disponibilidad de tiempo recién ayer pudieron constituirse en la institución departamental.

Al ser consultado sobre un posible ocultamiento o cambio de documentos en la Gobernación antes que el lugar sea allanado, el fiscal Estigarribia indicó que “no”, porque las publicaciones en medios de comunicación ya fueron desde hace meses y que si existía esa intención “ya lo hubieran hecho antes”.

“Hasta ahora Auditoría, SET y Contraloría nos remitieron informes preliminares. Hicieron una conferencia grande pero con informes preliminares. Yo tuve que hacer un montón de diligencias para corroborar otra vez eso, o sea, hasta ahora no tengo ningún informe final. Ellos tienen acceso directo a todas las informaciones, yo no. Yo tengo que diligenciar únicamente. Nosotros dependemos de ellos pero ellos tampoco terminaron”, señaló Estigarribia que tiene como coadyuvantes a los agentes fiscales Francisco Cabrera y Luis Said.

“Ya no nos pidieron acompanamiento”

El allanamiento realizado ayer por el Ministerio Público llamativamente ya no tuvo acompañamiento de Tributación, tal como fue el viernes último durante la intervención en la ONG CIAP y los dos estudios contables. Al respecto, el titular de la SET Óscar Orué expresó ayer a través de medios radiales que la fiscalía no solicitó más el acompañamiento para el procedimiento. “Entiendo que hoy (por ayer) también se allanó la Gobernación, pero ya no nos pidieron que acompañemos. Ya directamente él (el fiscal) se apersonó ahí con sus funcionarios. Ya no hubo acompañamiento porque no hubo solicitud”, expresó.