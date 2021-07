Variante delta: “no es para alarmar o asustar, pero es para respetar”, señala infectóloga

La doctora Sonia Arza, infectóloga del Ministerio de Salud, expresó que la confirmación de la circulación comunitaria de la variante delta del coronavirus no debe ser un motivo de alarma, aunque es prioritario tomar recaudos para evitar contagios, ya que esta variante es mucho más agresiva que las anteriores. “Estamos ante un virus que está cambiando para poder subsistir”, comentó.

Contó que “delta” es una mutación que tiene una tasa de transmisibilidad mucho mayor a los otros virus, por lo que cualquier persona expuesta a otra que está infectada con el virus puede contagiarse en un minuto. “Es altamente contagiosa”, aseveró.

Además, señaló que el virus en su variación delta es más eficaz para escapar a la inmunidad natural y que se demostró que las vacunas anticovid bajan al menos un 7% en su eficacia ante esta.

Igualmente, indicó que en quienes se vieron más casos de contagios con dicha variante fueron aquellos que no recibieron ningún tipo de inmunización contra el virus y en los que no tuvieron la enfermedad.

En ese punto, explicó que el escenario preocupante ante la aparición de casos “delta” es que la población de nuestro país está “semivacunada”, es decir, aún no se alcanzó el porcentaje de inmunizados para contener en buena medida la propagación masiva del virus. “Tenemos semivacunados, eso implica una sola dosis de vacunas. Se tiene que acelerar la vacunación y ahí vamos a tener con seguridad un millón de vacunados con dos dosis en breve tiempo”, acotó.

Por otra parte, recordó que las vacunas no impiden los contagios, pero sí previenen los casos graves de la enfermedad. “Dos dosis impiden la peor manera de la enfermedad, pero eso no quiere decir que uno se pueda descuidar y no usar tapabocas. Igual uno puede contagiarse y contagiar”, afirmó.

En otro punto, Arza comentó que la variante delta presenta una sintomatología diferente a las demás formas del covid-19. Indicó que los infectados con esta variante no pierden el olfato o el gusto. “Resulta que la persona tiene síntomas de un resfriado muy fuerte, le duele la cabeza, tiene congestión nasal importante y la duele la garganta, esos son los síntomas de la delta”, explicó.

Covid-19 en niños

La doctora Arza hizo hincapié en que debido a que los niños aún no fueron inmunizados contra la covid-19 es muy probable que se vean afectados por el virus, ya que este busca organismos susceptibles para ingresar.

Afirmó que en niños menores de 9 años, las formas de coronavirus afectan de forma diferente y incluso más leve que en los adultos, pero entre la población de 10 años en adelante la enfermedad se presenta casi igual que en los mayores. “Acá nadie puede asegurar que los cuadros van a ser sencillitos y no graves”, apuntó.

Confirman circulación comunitaria de “delta”

Ayer viernes, el Ministerio de Salud confirmó la circulación comunitaria en el país de la variante delta del coronavirus. La cartera sanitaria precisó que todos los casos registrados, según el reporte epidemiológico son autóctonos de nuestro país y solo dos de ellos tuvieron contacto con personas que viajaron al exterior.