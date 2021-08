Reclaman a ex intendente de San Roque tractor que estaría utilizando en fincas de sus allegados políticos

El tractor agrícola cuatro por cuatro, modelo BM 110, y una rastra hidráulica de 18 discos por 24, fue entregado por la Itaipú Binacional al Ministerio de Agricultura, en el marco del proyecto de mecanización agrícola. Sin embargo, fue a parar primeramente en poder del presidente de la Seccional Colorada de este distrito, Gustavo Brítez, que desde el 2017 hasta el 2018 lo tuvo en su poder, pese a que solo se le había autorizado a que use 90 días, sin especificar si fue para uso personal o de algún comité de productores.

Dicha maquinaria agrícola fue entregada a la Oficina de la Agencia Local de Asistencia Técnica (ALAT), dependiente de la Dirección de Extensión Agraria (DEAG), cuando el jefe era Ernesto Samaniego.

Al entregar el presidente de seccional colorada la maquinaria agrícola a la ALAT local, Samaniego entregó nuevamente al intendente Óscar Alfonzo y desde el 2018, dicho tractor se encontraba en su poder. Al renunciar al cargo la maquinaria agrícola debería de estar en la Municipalidad.

Sin embargo, el actual intendente Teodoro Fleitas, manifestó que los productores le están reclamando del uso de la maquinaria, que están utilizando solo un sector partidario y que anuncian manifestación frente al local municipal.

Refirió que ya remitió una nota a la nueva jefa de ALAT, Dra. Ana Ávalos, para deslindar responsabilidad porque el ex intendente Alfonso, no entregó dicho tractor. Dijo que conversó con el ex ejecutivo comunal y que este se comprometió entregar a la Municipalidad para que se pueda prestar a las organizaciones productivas.

“Nadie sabe donde está la maquinaria. Algunos productores vieron que estaba realizando trabajos particulares a sus allegados correligionarios y eso molesta a los agricultores porque es una máquina del Estado y todos tienen el mismo derecho de utilizar”, dijo el intendente Fleitas.

Ahora lo que preocupa es que si no entrega la maquinaria el ex intendente Alfonzo, los agricultores van a venir a manifestarse en contra de las autoridades y en realidad lo que se tendría que hacer es que se vayan a reclamar al ex intendente para que entregue, porque no se puede burlar de esta manera del pueblo y de las autoridades.

Uno de los productores, quien pidió reservar su nombre, filmó cuando el conductor del tractor-quien no fue identificado- se estaba desplazando a gran velocidad por el camino vecinal con dirección a la compañía Simbrón, jurisdicción de este municipio. Luego lo vieron trabajar hacia la compañía Potrero en una finca particular.

La actual jefa de ALAT, Ana Ávalos, manifestó que desde que asumió al cargo en el 2019, dicho tractor no figura dentro del listado de patrimonio de la institución y que ya averiguó con el ex jefe Samaniego y éste le dijo que dicha maquinaria había sido gestionada por el presidente de la seccional Britez y que luego fue entregado al ex intendente Alfonzo para trabajar con los productores. Quisimos conocer la versión del ex intendente Alfonzo, pero el mismo no atiende la llamada.