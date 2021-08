Obras se paralizarán en cinco días ante falta de insumos por paro de camioneros, según constructores

“Este paro de los camioneros afecta terriblemente a la provisión de combustibles, asfalto, piedra, movilización de maquinarias, todo tipo de insumos que se usan en obras. Hablamos de cemento, varilla, terrible está la situación”, expresó el titular de la Capaco.

Manifestó que urgentemente se debe buscar una solución a esta situación porque los transportistas que no se adhieren al paro tienen miedo de salir, por todo lo que pasó durante la semana. “Este país circula por las rutas. No tenemos lastimosamente otra red de movimiento de mercaderías. En este caso no hay trenes, ni fletes fluviales. Si esto continúa hay riesgo de paro en algunas obras, sin insumos no hacemos nada. Además, los transportistas están con miedo”, indicó.

Por otro lado, expresó que también hay inconvenientes en la provisión de alimentos para los campamentos de las obras. “Todo esto también llega vía terrestre y nos afecta, no podemos obligar a que se queden en las obras si no contamos con esos insumos”, expresó.

Distribuidoras de materiales de construcción también sin productos

Laura Mariza Ayala, de Asociación de Distribuidores del Alto Paraná, manifestó que por el paro de camioneros ya no cuentan con productos básicos en sus locales. “Ya no tenemos cemento, no tenemos arena, ni piedra triturada. Están atajando nuestros camiones de entrega de materiales hasta los de 5000 kilos. Es un perjuicio muy grande, estamos con las manos atadas

Pidió que esto se solucione lo antes posible porque “no es justo para nadie” y que nadie puede obligar a las personas a dejar de trabajar. Conrado Valenzuela, distribuidor de materiales de construcción de Asunción, señaló que el cierre de rutas afecta mucho a todos “porque no podemos entregar nuestras mercaderías en el interior”.

Disminuye el despacho de cemento

Andrés Wardle, gerente General en Yguazu Cementos, mencionó que si bien la producción no está teniendo inconvenientes, sí se ve que disminuyó la cantidad de camiones, debido a la menor disponibilidad de fletes.

“Nosotros producimos en Villa Hayes y desde ahí despachamos. Por ahora, no tenemos inconvenientes con el abastecimiento de materias primas que transportamos por camión, porque tenemos stock de las mismas. Insisto en que lo que sí vemos es que hay menos despacho y entendemos que es por falta de disponibilidad de fletes, y eso sí puede implicar que en algún momento se sienta en el mercado, pero no porque no tengamos cemento para ofrecer sino porque los clientes no tengan flete”, expresó.

Puede haber desabastecimiento de combustible en el interior

El presidente de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles, Miguel Bazán, explicó que con el paro de los transportistas puede haber desabastecimiento de combustibles en el interior.

“Esto afecta a todos los camiones que van al interior. Si sigue así hay riesgo de desabastecimiento en algunas ciudades del interior”, expresó. Agregó que, si bien las distribuidoras cuentan con sus propios camiones, el inconveniente es con el cierre de las rutas. El gobierno debe poner orden, y debe velar por el derecho de la gente a trabajar”, aseveró.