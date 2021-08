Fiscal del caso Central ya abre el camino para blanqueo a Hugo Javier

AREGUÁ (Gladys Villalba, corresponsal). Los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera fueron designados para investigar la denuncia hecha por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) el 8 de julio último, en una conferencia de prensa, sobre la rendición de cuentas de la Gobernación de Central, administrada por el gobernador Hugo Javier González (colorado cartista). Presentaron facturas clonadas sobre la ejecución de US$ 1.000.000 (unos G. 6.382 millones al cambio de finales del año pasado) del fondo de emergencia sanitaria por covid-19, que el Poder Ejecutivo entregó a la institución departamental para la reactivación económica.

El gobernador González repartió el dinero a dos organizaciones. Una de ellas es CIAP, presidida por Tadeo Álvarez, la cual recibió G. 5.105 millones para realizar obras de infraestructura, y la otra es el Consejo Regional de Salud, cuyo representante es el doctor Hugo Cabrera, que recibió G. 1.276 millones para ayudar a hospitales de Central.

El agente del Ministerio Público Rodrigo Estigarribia dijo respecto a la denuncia hecha por los titulares de la Senac y de la SET que ni siquiera advirtieron si hubo o no daño patrimonial, ya que no fueron presentados elementos concretos que lo demuestren. En otra ocasión, el fiscal sostuvo que la denuncia del hecho fue realizada sobre “informes parciales”.

“Ustedes bien saben que hubo una conferencia donde se habló de una supuesta lesión de confianza, pero sin embargo en ese momento no nos trajeron ni un solo elemento o indicio que nos hable de que no exista una obra o que haya un perjuicio patrimonial. Hasta ahora yo no tengo información de que exista un perjuicio patrimonial. Sí, siempre se habla de irregularidades, de mal manejo, pero eso no es suficiente. Yo soy muy respetuoso a la garantía”, dijo el investigador.

El fiscal Estigarribia insiste en que la investigación fue iniciada “de oficio”; sin embargo, no fue así. Refirió que él ya manejaba los mismos datos que fueron dados en la conferencia de prensa por las autoridades de Senac y de la SET. “No se aportó nada nuevo”, indicó.

“Falsas expectativas”

Al ser consultado sobre una posible imputación al gobernador de Central Hugo Javier González, expresó que sigue colectando elementos y que crear “falsas expectativas” podría ser perjudicial. Dijo además que “no se debe olvidar” que el dinero fue manejado por las organizaciones sin fines de lucro, refiriéndose a CIAP.

Estigarribia señaló que tienen elementos para una eventual imputación, refiriéndose a otras personas pero no hizo alusión a Hugo Javier González como ordenador de gastos y que por tal motivo podría tener responsabilidad en el hecho.

“Si yo me apuraba al inicio, podríamos imputar o procesar a 20 personas o a 10, pero sin embargo, de estas 10 personas, 8 podrían ser testigos. Yo no quiero ser irresponsable, quiero ir colectando objetivamente los elementos y ver cuáles sirven como testificales para probar o quiénes realmente participaron del hecho”, indicó en una entrevista concedida a PDS Radio y TV Digital.

“Sistema” es el culpable

Respecto a las transferencias que realizan las instituciones del Estado a las ONG, instó a los legisladores a regular las normativas que permiten los millonarios desembolsos a las ONG sin previa verificación de la constitución de las mismas y de las actividades a las que se dedican. Estigarribia culpó “al sistema” de los despilfarros.

También indicó que está pendiente la verificación de las obras, que es lo que determinará si existió o no lesión de confianza. Afirmó además que lo que realmente les interesa a los investigadores es “saber en qué se usó el dinero del pueblo”, además de otros hechos punibles. Aseguró que “es una obligación de la Contraloría realizar las verificaciones” de las obras para descartar si hubo o no daño patrimonial.