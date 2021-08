SND: vacunarán solamente a los que permanecen dentro del local, tras el horario de cierre

“Nosotros tenemos abierto hasta las 17:00 y cerramos en ese horario, pero todavía hay gente vacunándose adentro y en la cola”, sostuvo la Dra. Ovelar en conversación con ABC Cardinal.

Ante la consulta de qué harán con las personas que aún están formando fila con sus vehículos, indicó que “mañana continúa y el lunes también. Nosotros no abrimos 24 horas”.

Asimismo, indicó que resulta “imposible” extender la jornada de vacunación en cuanto a horario debido a que los funcionarios que aplican la segunda dosis están extenuados y trabajando desde hace varias horas. Agregó que “por eso se dan tres días”, teniendo en cuenta que el período para completar la inmunización con el biológico de AstraZeneca corre desde hoy y va hasta el lunes.

“Son decisiones que se toman antes y no es cuestión de decir: ‘vamos a ampliar una o dos horas´. Porque no vamos a tener un límite. A 3.000 vacunamos hoy, de los 7.000, que tienen hasta el lunes; entonces, no hay manera. Es un horario (17:00) que ni nosotros respetamos porque estamos vacunando adentro hasta que se termine”, subrayó.

La coordinadora del vacunatorio de la SND también remarcó que comunicaron en reiteradas ocasiones -por varios medios y plataformas- el horario establecido para la aplicación de las dosis antiCOVID en este local. “Mañana (domingo) es de 07:00 a 12:00 y el lunes, de 07:00 a 21:00″, recordó.

Hay alrededor de 150 personas aún en la fila peatonal, que serán vacunadas contra el nuevo coronavirus, según informó.

De acuerdo a los reportes, aún hay una importante fila de automovilistas aguardando ingresar a la SND sobre la avenida Eusebio Ayala, pese al horario de cierre del vacunatorio.

Vacunación exclusiva con AstraZeneca

El Ministerio de Salud dispuso para que este sábado 7, domingo 8 y lunes 9 se apliquen la segunda dosis del biológico AstraZeneca en las personas que recibieron la primera hasta el 10 de junio.