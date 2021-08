“Candidatos que no presentaron rendición de cuentas no deberían estar habilitados”, dice senadora

Además de impulsar la idea de reglamentar las multas por no votar, la senadora Arrúa indicó que no está de acuerdo con la posibilidad de que candidatos de partidos políticos que no presentaron su rendición de cuentas se postulen a elecciones, aunque desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informaron que alrededor de 360 precandidatos colorados que se presentaron para la interna partidaria no cuentan con documentos respaldatorios en sus informes de campaña.

El TSJE confirmará próximamente el número exacto de candidatos y movimientos que no presentaron su rendición de cuentas de gastos de campaña.

“Estoy de acuerdo que no deben competir. Que me den la mayoría para que yo proponga ese tipo de cosas en el Senado y en Diputados. El proyecto de ley de financiamiento político vino de la mano de Patria Querida y era mucho más restrictivo que el que tenemos hoy vigente, pero lo que pudimos sacar es el que pudimos sacar. El problema es la mayoría en el Congreso para poder hacer estos cambios y no tenemos los votos”, reclamó Arrúa.

La senadora dijo que, al igual que esta propuesta, ya presentaron otras que hasta el momento no pudieron tener un resultado positivo debido a la falta de votos. “Hay muchas cosas que queremos cambiar y no pudimos porque nuestros votos no nos alcanzan y muchas veces la ciudadanía no se entera y no nos puede apoyar desde afuera. En nuestro partido no van a encontrar gente con esos antecedentes”, dijo.

Cuestionó que constantemente haya candidatos políticos con frondosos antecedentes e ingresos de dudosa procedencia. “Se le habilita a gente que tiene dinero sucio en su campaña, o que son contrabandistas, caseros, gente que no conocés su oficio pero tiene mucho dinero”, señaló.

“Es muy baja la sanción. En la interna es solo una multa y en las generales lo que se establece es un recorte al subsidio, eso sí les va a golpear a los partidos. Cuando desde el interior del partido político no se tiene la intención de limpiar y blanquear, es muy difícil hacerlo desde afuera. Yo creo que la gente que no tiene un pasado limpio no debe candidatarse”, afirmó.

Sobre este punto, ayer, los representantes del Tribunal Electoral Independiente del PLRA y del Partido Colorado prometieron que apenas tengan las listas de candidatos y movimientos que no cumplieron con la ley de financiamiento político las publicarán. Aunque recordaron que solo se prevén sanciones monetarias, afirmaron que los aspirantes a cargos no podrán ser inhabilitados para postularse en las próximas municipales.