Partidos prometen transparentar listas de candidatos que no presentaron sus DD.JJ.

Esta semana se dio a conocer que centenares de movimientos y candidatos de los dos partidos más grandes violaron la ley de financiamiento político en las elecciones internas de junio al no presentar rendiciones de cuentas ni declaraciones juradas.

Óscar Forestieri, presidente del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), indicó que fue muy “complicada” la implementación de la ley de financiamiento político. “No fue nada fácil, los bancos son muy reacios para trabajar con organizaciones políticas”, destacó.

Lea más: Ley de financiamiento político no permite al TSJE aplicar multas a candidatos con irregularidades

Sobre las violaciones, indicó que todavía no recibieron el listado completo por parte del Tribunal Electoral Partidario, pero cuando eso pase evaluarán las sanciones correspondientes. Dijo estar seguro de que la mayoría de los candidatos que no presentaron sus DD.JJ. fueron quienes solo “prestaron sus nombres para completar las listas”.

Forestieri indicó que todavía no tienen la lista, pero se comprometió a darla a conocer apenas tengan la autorización para transparentar los datos de quienes no cumplieron la ley. “Todavía no fueron sancionados. Tenemos una montaña de documentación que se está analizando”, añadió.

Así también, explicó que la ley no contempla sanciones para candidatos y que solo los movimientos pueden ser sancionados con una multa de hasta 300 jornales mínimos (poco más de G. 26 millones). Recordó que en el proyecto inicial estaba prevista la inhabilitación, pero ello fue excluido en la Cámara de Diputados.

Lea más: Destacan importancia de control del financiamiento político y aseguran que nueva ley regulatoria permitirá transparencia

También prometen transparentar listas

La Asociación Nacional Republicana tendría más de 360 candidatos que incumplieron la ley, según el TSJE. Santiago Brizuela, presidente del Tribunal Electoral Partidario (TEP) del Partido Colorado, indicó que aún no recibieron la comunicación oficial, pero en el transcurso de la jornada se presentará ante el TSJE para ver los informes al respecto.

Prometió que apenas tenga la lista total van a difundirla y será remitida ante el Tribunal de Conducta para el sumario y posterior sanción pecuniaria, de acuerdo a lo previsto por la normativa vigente.

También resaltó que la ley no determina la inhabilitación de las candidaturas, pero consideró que es algo que se debe modificar.

Cabe recordar que ayer el director de Financiamiento Político del TSJE, Daniel Echagüe, también manifestó que la ley no prevé ninguna sanción para los candidatos cuya rendición de cuentas presente irregularidades. Sin embargo, indicó que tal atribución solo la tienen los partidos políticos.

La ley N° 4.743/2012 “Que regula el financiamiento político” indica que solo tras la verificación realizada por el TSJE y “en caso de comprobación judicial de la violación de la ley se sancionará al candidato infractor con la suspensión de participar por 10 años para cargos electivos de cualquier tipo, incluso partidarios, independiente a las sanciones jurisdiccionales”.