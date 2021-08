Contratan más colorados en Salud, denuncia senador

El senador Amado Florentín (PLRA), titular de la comisión de control de los fondos de emergencia covid, denunció que el ministro de Salud Julio Borba tiene una gestión igual de mala que su predecesor Julio Mazzoleni.

Durante la sesión ordinaria de la Cámara Alta, el legislador denunció que pese a tener un presupuesto de US$ 245 millones, la cartera de Salud Pública solo utilizó US$ 91 millones al 31 de julio con un saldo de US$ 154 millones.

Seguidamente acusó a la cartera estatal de aumentar progresivamente la cantidad de contrataciones de personal de blanco pese a que las internaciones se vienen reduciendo gracias a las donaciones extranjeras y pese a la pésima gestión estatal para adquirir vacunas.

Sostuvo que al cruzar los datos de los funcionarios contratados y sus afiliaciones partidarias, en 85% pertenecen a la ANR. “Tiene un tufo muy fuerte que la utilización de estos recursos es con fines políticos”, dijo en alusión a las internas del 20 de junio y los comicios municipales del 10 de octubre.

En una planilla comparativa, Florentín señaló que el ministerio gastó en enero último G. 14.000 millones en personal. La cifra se eleva a G. 24.000 millones en febrero; tiene una leve reducción a G. 22.000 millones en marzo y vuelve a subir a G. 24.000 millones en mayo.

Posteriormente la cifra se dispara a G. 32.000 millones en junio y G. 34.000 millones en julio. Para agosto el monto subirá a G. 40.000 millones, alertó.

Florentín admitió que dicho personal era necesario en la peor etapa de la pandemia. Sin embargo, sostuvo que desde el 11 junio de 2021 caen las cifras de contagios, internaciones y ocupaciones de camas de terapia intensiva mientras Salud Pública hace más y más contrataciones.

Recalcó que el 11 de junio había 618 personas en terapia intensiva y 4.030 internados, cifra que cae al 30 de junio en 541 y 3130 respectivamente.

La cifra vuelve a bajar el 15 de julio con 468 personas en terapia y 2040 internados. Ya para el 31 de julio había 315 personas en terapia intensiva y 1.254 internados.

El legislador señaló que de la cifra ejecutada por Salud Pública en su presupuesto este año, el 30% corresponde a salarios. Dijo que si bien el ministro Borba promete ejecutar todo el presupuesto para el 31 de diciembre, advirtió que el gobierno ya recibió otros US$ 104 millones con la ley de “Consolidación Económica” y que habría otro pedido de aumento presupuestario de US$ 150 millones más.