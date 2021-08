Dos años del fallecimiento del pequeño Renato en el Sanatorio Migone

El martes 20 de agosto de 2019, se dio el deceso de Renato Rojas Talavera, de dos años de edad, luego de ser ingresado de emergencia al Sanatorio Migone.

Su deceso fue recordado por su abuela, Rosi Angulo, quien escribió un extenso hilo en la red social Twitter, donde constantemente publica menciones relacionadas al caso de su nieto. “Hace dos años, un martes 20 de agosto, llevamos a Renato al sanatorio Migone por fiebre. Fuimos atendidos, baño templado, placa de pulmones, análisis de sangre e hisopados (tres) todo indicado por su médico tratante Dr. Antonio Arbo (sic)”, expresó Angulo en el inicio de su relato.

La abuela hizo un relato pormenorizado de lo que vivió en ese momento acompañando a su hija Macarena Talavera en las instalaciones del sanatorio y recordó algunos detalles de las conversaciones que tuvieron con los médicos que atendieron a Renato el día de su muerte.

RENATO NO MURIÓ NI DE NEUMONIA, NI DEL CORAZÓN.

MURIÓ PORQUE DESGRACIADAMENTE CAÍMOS EN LAS PEORES MANOS — RosiAngulo (@RosiAngulo) August 20, 2021

“Este hilo es para contarles todo lo que pasó Renato hasta su muerte, desidia, abandono, conducta negligente, inexperiencia, burla, desorden y, sobre todo, fue víctima de la codicia de los dueños del Migone, que ya tiene la muerte de varios niños por negligencia médica”, acotó.

Igualmente, manifestó que el pequeño murió porque “desgraciadamente cayó en las peores manos”, reiterando la acusación hacia los médicos del Migone, sobre supuesta negligencia médica.

Sin castigo ejemplar, Renato no será el último

Al respecto, uno de los abogados de la familia de Renato, Juan Martín Barba, lamentó lo ocurrido con el pequeño y expresó que no hace falta ser abogado para entender el caso, ya que con tan solo ver el video del circuito cerrado se observa cómo “mataron a Renato”. “Y hoy -2 años después- ninguna autoridad o algún dueño del Migone está imputado; los 3 médicos que dejaron morir a Renato tienen sobreseimiento provisional y Laura Sena, la pediatra mau del Migone, sigue chicaneando y aún no culminó ni su audiencia preliminar”, afirmó.

En ese sentido, enfatizó que “este caso es una bomba de tiempo que en cualquier momento va explotar en la mano de la Fiscalia. El Migone sigue abierto, listo para otro evento igual, esperando al proximo Renato... Y por último, recuerdo que Renato no fue el primer niño que fue asesinado en el Migone. Mientras no se tenga una sentencias ejemplar, no será el último caso”.

Causa y millonaria demanda contra el Sanatorio Migone

Tras el deceso de Renato, la Fiscalía abrió una investigación al Sanatorio Migone y los médicos que atendieron en esa oportunidad al niño. En la causa fueron imputados los doctores María de Fátima Bastos Ausfeld, José Manuel Ovando, Óscar Feliciano Cabrera Román y Laura Sena Figueredo, por omisión de auxilio, homicidio culposo y abandono. Finalmente, el Ministerio Público formuló acusación y pidió juicio oral y público para Laura Sena Figueredo.

Por otra parte, los padres del menor, Carlos Federico Rojas Romero y Macarena Talavera Angulo, demandaron en el fuero civil por daños y perjuicios al Sanatorio Migone, al que reclaman G. 38.696.170.032 (unos US$ 5 millones y medio). La demanda de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual contra el sanatorio fue promovida el 30 de julio de 2021, por medio de los abogados Juan Martín Barba, Guillermo Gómez Zotti y Rodrigo Cuevas Rolón.

Nucleaciones médicas en defensa de Sena

La imputación y el pedido de juicio oral para la doctora Laura Sena motivó que la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social (IPS) y el Círculo Paraguayo de Médicos se pronunciaran en defensa de la profesional.

El Círculo de Médicos emitió un comunicado en el que expresó que “los procedimientos llevados a cabo, como el interrogatorio, el examen físico, los estudios complementarios como análisis laboratoriales y estudio de imágenes, el contacto con su médico de cabecera, así como la presunción diagnóstica, se han hecho correctamente y se inició tratamiento adecuado”.

Por su parte, miembros de la Asociación Médica del IPS desarrollaron una marcha expresando su apoyo a la doctora bajo el lema “Laura es inocente”. Estos pidieron a las autoridades que se deje de judicializar el acto médico porque no hay causalidad.

