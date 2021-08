Obispo reflexiona sobre la violencia doméstica y las falsas promesas de gobernantes

En conmemoración al Día del Folklore paraguayo que se recuerda en la fecha, la celebración eucarística en la Basílica de Caacupé fue oficiada en guaraní. La interpretación del coro estuvo a cargo de la agrupación “Las paraguayas”, artistas de la ciudad espiritual, Caacupé.

Al inicio de su homilía, el obispo Amancio Benítez, instó a “valorar nuestro hermoso idioma guaraní”, que es hablado por los paisanos incluso estando fuera del territorio nacional. “Por algo Dios nos eligió para vivir en Paraguay”, señaló.

“¿Qué es lo que más valoramos?”

El padre Benítez, también reflexionó el enorme valor que se le da al dinero, al poder y a la codicia.

“Debemos reflexionar sobre lo que realmente valoramos en estos tiempos. En nuestro andar diario, en nuestro pensamiento, ¿qué es lo que más valoramos? Muchas veces es el dinero y también el poder y es por estas razones que muchas veces nos peleamos y vivimos angustiados”, señaló.

También indicó que los mismos seres humanos son los responsables de la destrucción de la naturaleza y lamentó los incendios provocados que ahora azotan a gran parte del país.

“Dios nos dio como regalo la naturaleza para vivir como hermanos, sin embargo, violentamos el suelo, los bosques, el agua y luego vivimos miserablemente porque justamente no valoramos lo que Dios no dio, nos creemos dueños del mundo y eso no está bien”, expresó el religioso.

Pidió cumplir promesas

En otro momento, instó a los presentes a no olvidar las promesas que uno hace y sobre todo a valorarlas. Expresó que los sacerdotes también deben cumplir sus promesas con la iglesia sirviéndola y reconoció que muchos de los mismos no viven de acuerdo al compromiso asumido durante su ordenamiento. Esta reflexión también se refirió a las parejas casadas, instando a los mismos a convivir de acuerdo a las promesas hechas. Al respecto, lamento el aumento de la violencia doméstica.

“Jesús invita al hombre a amar y cuidar de su esposa y pide no violentarla. Así como Jesús amó a su iglesia, el hombre debe amar a su esposa, así como mezquina su vida, debe mezquinar la vida de su esposa. Y lamentamos mucho ver actualmente que muchos hombres violentan a sus esposas. Eso no es lo que debe hacer un cristiano, eso no es lo que Dios quiere, eso es obra del diablo. Por eso, tenemos que luchar para erradicar de nuestras vidas, de nuestros hogares, la violencia contra la mujer”, expresó el obispo Amancio Benítez.

Gobernantes deben servir al pueblo

También se refirió a las promesas hechas por los gobernantes y dijo que antes de propiamente gobernantes deben ser servidores del pueblo.

“Nosotros debemos ser los gobernantes y ellos deben ser nuestros servidores. Y cuando prometen algo deben cumplirlo y si no lo hacen siempre habrá pelea y enojo y eso no está bien. Recuerden que se aproximan las elecciones municipales y debemos saber elegir, por eso debemos mirar bien si el candidato cumplió las promesas que hizo anteriormente o si va a cumplirlas. Tenemos que intentar elegir al candidato, sea mujer o varón, de la manera correcta”, instó al padre.

Finalmente, invitó a todos los fieles a vivir diariamente de cuerdo a los mandamientos de la iglesia y sirviendo a los más vulnerables. Pidió orar por el Paraguay.