Ganancias de los bancos alcanzan US$ 220 millones hasta julio

En el último año y en plena pandemia, los bancos lograron utilidades por más de G. 2,34 billones (US$ 340 millones), y si bien representa un bajón del 21% con relación al ejercicio anterior, es uno de los segmentos que supo capear la crisis manteniendo niveles altos de solvencia y liquidez.

El bajón en el rendimiento de los bancos en el 2020 es atribuido a los efectos de la pandemia que incidió en la economía del país y tuvo efecto en la actividad financiera. Sin embargo, con el levantamiento de restricciones, se avisora un repunte de la actividad económica lo cual también se refleja en el rendimiento de los entes.

Las ganancias provienen de los márgenes que obtienen por los préstamos otorgados al público, colocación en instrumentos de regulación monetaria del BCP, gastos administrativos y comisiones cobradas a los clientes.

Los bancos con mayor rentabilidad al mes de abril fueron: Itaú, con G. 409.496 millones (US$ 59 millones); Continental G. 210.017 millones, Banco Nacional de Fomento, con G. 193.434 millones (US$ 28 millones), Sudameris con G. 105.000 millones (US$ 15 millones), Atlas G. 103.000 millones (US$ 14,9 millones).

Baja la morosidad

Por otra parte, el reporte de la banca matriz, muestra que el índice de morosidad en la cartera de préstamos bajó en el séptimo mes del año a 2,78%, desde 2,80% del mes anterior (junio) y también inferior al 3% que llegó en julio del año pasado.

Al desagregar por rubro, se destaca que el sector de consumo se mantiene entre los de mayor mora y alcanzó una tasa del 5,08% en julio último, le siguen comercio al por mayor con 4,34%, agronegocios con 2,94% y el de viviendas con 2,91%.