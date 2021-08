El lavado de manos y el uso de tapabocas son necesarios en lugares concurridos

Alberto Sborovsky, presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), fue consultado sobre el hecho de que se está viendo a gente que aprovecha la ausencia de una persona que controle la entrada e ingresa sin lavarse las manos. “La gente es responsable de lavarse las manos y el control recae en cada negocio. El único cambio es la eximición de tomar la temperatura y la desinfección de calzado; el resto sigue todo igual”, expresó el directivo.

“Nosotros cumplimos la normativa, no somos juez y parte, se le dice a la persona que se lave las manos al entrar. No podemos multar o hacer algo así. A mí me preocupan los negocios informales en los mercados, ahí tienen que hacerse más controles, porque no hay y no hubo cumplimiento”, subrayó.

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) brindó un aviso a sus clientes días pasados, a raíz del protocolo del 16 de agosto, en que se comunicaba que ya no había necesidad de tomar temperatura a los clientes, además de que se eliminó la alfombra sanitizante.

Como ya no hay una persona encargada de tomar la temperatura en varios supermercados se ve un relajo en cuanto a la aplicación del alcohol en las manos e incluso algunos “avivados” entran corriendo sin lavarse las manos.

Estos buenos hábitos que se vieron hasta hace solo unos días corren el riesgo de desaparecer.

El COVID se contagia por el aire

Si bien el COVID se contagia por el aire, a través de los aerosoles, partículas de saliva y fluidos que salen del cuerpo cuando la persona respira, habla, tose o estornuda, la higiene de manos ayuda a que se eviten un montón de enfermedades. Así lo reconocieron los expertos, y es por ese motivo que preocupa el relajamiento de las personas que llegan a los supermercados y comercios, que al no ver a una persona en la entrada que controla el protocolo piensan que tienen la puerta abierta para entrar sin cumplir el mínimo cuidado.

El temor a una tercera ola de coronavirus, que el doctor Guillermo Sequera vaticinó se dará antes de fin de año, es un buen punto para seguir con los cuidados exigidos por el Ministerio de Salud.