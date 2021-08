Mujer ataca a golpes de pistola a locutor de radio en Mayor Otaño

Según la denuncia de Leiva, el incidente se produjo alrededor de las 18;45 del domingo, luego de una caravana de un grupo político opositor al candidato a intendente Pedro Chávez (ANR, Partido Colorado).

Leiva Vera es vocero de un grupo opositor que nuclea a activistas de varios partidos, mientras que su supuesta agresora es partidaria del candidato colorado a la intendencia.

Según relató el denunciante, luego de terminado el acto en una plaza pública se dirigía a su casa, pero se vio obligado a detenerse porque se le había pinchado un neumático. En ese momento, según la denunica, llegó Romero a bordo de una camioneta acompañada de su esposo, Osvaldo Cabral Duarte.

“Esta señora comenzó a insultarme y agredirme de palabra. Yo no le hice caso, y seguí con la tarea”, dijo Leiva. “En un momento dado, me agaché para colocar la rueda, la mujer me atacó con varios golpes de pistola en la cabeza. Forcejeé con ella y le quité la pistola, y con ayuda de otras personas llamamos a la Policía, al 911. Al llegar la patrulla le entregamos la pistola a los agentes policiales”.

Leiva hizo la denuncia ante la Policía y la Fiscalía, a cargo del agente del Ministerio Público Walter Castro.

“Para mañana (martes) tenemos audiencia testifical ante la Fiscalía”, dijo Leiva, señalando que varias personas fueron testigos del incidente.

Esta no es la primera vez que Estela María Romero es acusada de violencia. En 2020 agredió al director del hospital distrital de Mayor Otaño, pero ese incidente no resultó en una denuncia formal.

“Yo tomé la determinación de denunciar porque este tipo de comportamientos por diferencias políticas no se pueden permitir”, dijo Leiva.

No pudimos contactar con la mujer denunciada para obtener su versión de los hechos.