A punta de pistola obligan a médico a transferir dinero

La víctima del alevoso golpe fueron el médico brasileño Marcio Cardozo (40), su esposa, la nutricionista Simone Stefania Schuster (39), sus dos hijos y padres de esta última, quienes también se encontraban en la vivienda situada en 14 de Mayo entre Cerro León y Teniente Herrero del barrio Perpetuo Socorro de la capital del Amambay.

De acuerdo con el relato de los investigadores, poco después de las 03:00, Marcio fue despertado por los ladridos del perro y cuando bajó a la sala para abrir la puerta al animal, se percató de que un extraño estaba debajo de su vehículo y cuando intentó cerrar la puerta fue encañonado y reducido por otros dos desconocidos.

Todos los miembros de la familia fueron llevados a punta de pistolas hasta la sala de la residencia, donde los intrusos les exigieron la entrega de US$ 1.000.000. Pero cuando los maleantes se dieron cuenta de que la propiedad no había dinero en efectivo, obligaron al médico brasileño a efectuar la transferencia a una caja bancaria de un importante monto, que no fue revelado a los agentes.

Luego, alrededor de las 05:00, los malvivientes tomaron todas las joyas y otros objetos de valor que encontraron en la vivienda y escaparon del lugar. Dos de los asaltantes hablaban en portugués cerrado y uno en español.

Tras la denuncia del hecho, agentes de Investigaciones y Criminalística se constituyeron el sitio, donde levantaron varias evidencias y algunas muestras de huellas dactilares que podrían ayudar a identificar a los autores.

Este hecho se suma a los otros asaltos que se han registrado en los últimos tiempos en la capital del Amambay, que sumados a los atentados han convertido a la ciudad de Pedro Juan Caballero a la más peligrosa del país.