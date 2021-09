Paciello niega afinidad con el “profeta José”

“Sinceramente hace aproximadamente 5 meses recibí una invitación de esa iglesia, al igual que he recibido de varias otras”, dijo, justificando su participación como una cuestión “protocolar” propia de la campaña política. El mismo incluso sostuvo que es católico y que el haber asistido al culto, no implica que comulgue con el actuar del “profeta”.

“Yo jamás me imaginé que este tipo de cuestiones podrían darse. No estoy de acuerdo en este tipo de actuar de parte de nadie (...), yo creo en el respeto a la ciudadanía, creo en que cualquier persona que quiera trabajar en la ciudad de Lambaré, que quiera tener un local, un comercio, una iglesia, tiene que ajustarse a las medidas correspondiente”, afirmó Paciello.

La iglesia en cuestión llamó la atención pública luego de difundirse video donde Duarte aparece amenazando a vecinos que se quejaban por la polución sonora. Luego incluso se constató que el culto no contaba con los permiso requeridos para operar.

Sostuvo que por aparecer en imágenes con el cuestionado líder religioso no debería ser un motivo para ser cuestionado. “Es lo mismo que pensar que una persona por sacarse foto con otras personas, que uno puede no saber quién es, es parte o está de acuerdo con ese tipo de prácticas y no es así”, insistió.

Yerno de Lugo dice que su candidatura surgió “naturalmente”

Paciello, que es candidato por la Lista 3 a la intendencia en Lambaré, se mostró reacio a cuestionar a referente de la ANR u otros adversarios políticos, alegando que quiere centrarse en transmitir sus propuestas y proyectos. También sostuvo que su postulación surgió “naturalmente” mediante “encuestas” y “diálogos”.

“Está es una candidatura que naturalmente sale de un proceso de trabajo, de gestión, de los lambareños”, sostuvo, aunque realmente Paciello, que fue concejal en este periodo municipal que está por culminar, fue promovido por su suegro, el senador y expresidente Fernando Lugo.

Si bien siempre se especuló que Fátima Rojas, esposa de Paciello era hija de Lugo, este hace poco lo reconoció públicamente. El hecho no sólo es relevante porque es además padrino político de su yerno, sino también porque este último registra una gran cantidad de inmuebles y un patrimonio de origen dudoso para sus apenas 36 años.