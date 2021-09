El abrazo republicano es ficticio e hipócrita, afirma la senadora Lilian Samaniego

- ¿Cómo hace una mujer como usted para mantenerse tanto tiempo en la política y en posiciones de influencia?

- Yo estoy en esto desde muy pequeña, cuando andaba detrás de mi padre y de mi madre que siempre fueron servidores públicos. Estoy afiliada desde los 18 años. Estuve en todas las facetas de éxitos y de crisis.

- ¿Quiénes sobreviven en política: los más fuertes o los más flexibles a los cambios?

- Los que actúan con convicción, se tengan aciertos o desaciertos. Además de tener bien medido el valor de la mujer en la política y en todos los ámbitos, soy una defensora de la dignidad. Mi responsabilidad es abrir caminos para las nuevas generaciones en el ideal de ver a la mujer de igual a igual con los hombres, con las mismas garantías y derechos. Cuando me dieron la Presidencia nadie quería el cargo..

- Cuando les ganó Fernando Lugo...

- Sí, imagínese. Tomé un partido siendo mujer y en un ambiente de destrucción política, moral y económica. Peldaño por peldaño lo volvimos a recomponer. Recuperamos la vida institucional valorando que todos somos importantes; y volvimos muy pronto en el 2013...

- Pero también les apareció una figura providencial, el presidente (Horacio) Cartes...

- Yo no le saco el valor. Tuvo el tino de afiliarse. Dicen que le habían invitado a afiliarse al Partido Liberal pero optó por el Partido Colorado. Pero es cierto, colaboró en la recomposición para el retorno...

- ¿Y qué pasa ahora? ¿Eso se acabó?

- En aquel entonces había convicción y solidaridad para fortalecer el partido. Desgraciadamente, hoy nada de eso tenemos.

- ¿Ese “abrazo republicano” que tanto se promociona es hipócrita?

- Es ficticio. No existe abrazo republicano.

- El proceso de “cicatrización”...

- No existe la cicatrización. No hay proceso de cicatrización. No hay una consideración con los colorados. Lo que hay es un sistema al que si uno no se alinea termina maltratado por Horacio Cartes y sus piezas incluidos sus medios. Lo que busca es imponer sus candidatos, someter al partido a sus decisiones. No le interesa el consenso. Mire. En las internas municipales se inscribieron 224 movimientos, participaron más de 100. Ejemplo, solo mi movimiento Participación Republicana obtuvo 50.000 votos. Hicimos un gran sacrificio. Nuestro candidato a intendente de Benjamín Aceval es Pedro Ortiz. ¿Usted cree que se dignaron a llamarlo por lo menos para saludarlo? No les interesa. Lo único que hacen con su actitud cerrada es empeorar la situación, perjudicar nuestras chances y eso es lamentable.

- ¿Qué es: petulancia, soberbia...?

- Lo que a mí me indigna es el desprecio hacia figuras sacrificadas que tuvieron determinación para presentarse a competir para de esa forma mantener arriba la antorcha del partido. Son personas meritorias, yo los declararía baluartes de la democracia porque son las que hacen uso de las herramientas de la democracia, muchas de ellas mujeres. Ninguno de ellos aparece en esas reuniones tan promocionadas por esos movimientos. Solo aparecen las cabezas dándose besos y abrazos...

- Como una novela...

- Es la prueba de que tenemos un partido vacío, un partido sin conducción. Mi partido es grande. No puede seguir encasillado, atado, con nuestra sede de la ANR cerrada con llave.

- ¿Alliana no conduce?

- Está a la vista. Yo puedo decir que por lo menos mi administración fue aprobada por unanimidad de la convención y mantenía las puertas abiertas. Como se ve, Alliana solo responde a una facción que se cree dueña de nuestra asociación. El partido cumple el 11 de setiembre 134 años de fundación. Lo digo para que se acuerden. No se dan cuenta que el partido trasciende a las personas, que los cargos que ocupan son coyunturales y que van a ser olvidados muy pronto.

- ¿Es mito o realidad que Cartes compra todo y a todos?

- Cartes inventa cosas sobre los que no están con él para desgastarlos en sus medios de comunicación. Somete a los dirigentes a un desprestigio tal que muchos se ven obligados a “arreglar”. Quiere tener a la dirigencia bajo su yugo por las buenas o por las malas.

- El caso del abrazo con Friedmann fue bastante llamativo...

- No debería ser una sorpresa para nadie el acercamiento entre dirigentes en aras del fortalecimiento partidario. El diálogo siempre es constructivo. Lo que está mal es lo que pasó antes entre ellos, enrostrándose cuestiones personales.

- Los trapos sucios al sol...

- La política tiene que trascender las cuestiones personales. Si hay seriedad, en todo caso que denuncien ante las instituciones que corresponden y que paguen si se demuestra que han faltado y que han perjudicado al Estado y a la sociedad. Hay reglas, ordenamientos que hay que seguir. Eso lo digo con convicción, por todo lo que pasé para institucionalizar el partido. Estoy escribiendo un libro donde resumo algunas de mis experiencias como dirigente, resaltando los esfuerzos que hizo la familia colorada para permanecer: la tradición, las mujeres y la juventud. Todos se remangaron...

- La verdad es que los colorados se comen muchos sapos a la hora de la verdad: Argaña-Wasmosy, Cubas-Argaña-Oviedo. Hubo tantos “abrazos” cuestionados...

- Hay que respetar las instituciones. Hay que respetar los resultados. Si hay cuestionados, que la justicia determine, no nosotros. Yo hablo políticamente. Aprendí bastante estando tanto tiempo al frente de la ANR. Aprendí que tenemos que usar nuestra casa para buscar los consensos y no trasladar sus oficinas a una residencia particular. Lo único que se refleja es la imagen de qué se está cada vez más lejos de la gente.

- ¿Por qué no se usa el local partidario en su opinión?

- Repito. Es una señal de que no tenemos conducción, de que están abriendo peligrosamente una zanja que nos hará volver a la llanura. Si volvimos en el 2013 fue porque usamos la herramienta del diálogo, de la conciliación y del reconocimiento entre todos. Lo que más rechazo me produce es ver llamados de Santiago Peña a la “disciplina partidaria”.

- ¿Qué le llama la atención?

- Y que proviene de alguien que se afilió hace apenas cinco años. Proviene de alguien que quiere ser por segunda vez candidato a Presidente de la República, alguien que conoce poco, casi nada la historia del partido. No hay conducción en el partido Colorado.

- ¿Es creíble esa versión de (Oscar) Cachito Salomón de que Cartes paga 100 mil dólares mensuales a Calé Galaverna para tenerlo de su lado?

- Aparentemente no es una broma lo que dice Oscar Salomón pero no hay forma de comprobar. Definitivamente no es bueno para el partido que el dinero cambie voluntades. En la mesa directiva del lunes (pasado en el Senado), el senador Oscar Salomón ratificó todo lo que escuchamos que dijo en los medios de comunicación la semana pasada. Dijo que a su regreso de un viaje que hizo esta semana llamará a las bancadas para ampliar sus expresiones.

- ¿Es una práctica común eso de mover a los pesos pesados a cambio de dinero? Conste que si se hace una encuesta, quién puede dudar que Calé se maneja así...

- Los métodos que utiliza Cartes yo desconozco. En algunos tuvo éxito, en otros no...

- ¿Qué consigue?

- Lo que consigue no sé. Con el poderío económico que tiene debe ser más fácil dirigir desde afuera, o condicionar. Seguramente consigue así que le teman. Lo que no entiende es que los liderazgos son coyunturales, su liderazgo es coyuntural...

- ¿Está perdiendo poder?

- Tarde o temprano la gente se va a sacudir...

- “¿Rebelión en la Granja”? (parafraseando la obra de George Orwell)

- El exceso de poder lleva a cometer errores. Es cuestión de tiempo. Ese liderazgo que aparenta tener se puede derrumbar en el momento menos pensado. No todo es dinero en el partido Colorado. Hay que hacer una revisión de la historia. La fuerza de la ANR es poderosa. Es la más democrática si comparamos con las demás agrupaciones políticas. Esa es su fortaleza. Acuérdese que trajo la democracia. Tenemos 2.500.000 afiliados...

- Usted reconoce que el partido está debilitado. Ya se habla de alianzas. ¿Usted está de acuerdo?

- El partido tiene que abrirse a alianzas, tiene que aggiornarse. Yo propuse eso cuando fui Presidenta. Perdí en la convención. Tenemos que ir a un debate nacional en la convención. La ANR es el partido de la paraguayidad. Tiene que abrirse a alianzas. Después de las elecciones municipales del 10 de octubre esperamos que se convoque a una convención sobre este punto.

- Alliana, en representación de su movimiento (Honor Colorado) advirtió que se expulsará a los que lleguen a transar con la oposición...

- Alliana no puede decir eso. El no entiende la historia del Partido Colorado, definitivamente. Tampoco tiene postura propia. Yo estoy convencida que tenemos que abrir las puertas y consensuar. Pero vayamos a la convención...

- ¿Cómo entra a tallar acá el presidente (Mario) Abdo? Se salvó de dos juicios, que es débil en su forma de gobernar...

- El presidente Abdo tuvo un gobierno muy accidentado por las sequías, la inundación, la pandemia, ha tenido que lidiar con un Presidente (Cartes) que no acepta haber perdido el poder político. Abdo tiene un estilo de gobernar que no precisamente el de la confrontación ni la estridencia. Las obras que se están haciendo, las exportaciones que han sido clave durante la pandemia hablan por él. Dicho por él mismo, es el Gobierno que más rutas asfaltadas habilitó en la historia del país.

- Pero lo tildan de flojo...

- Los organismos internacionales son los que hablan más allá de las opiniones personales a nivel interno. Le ven a Paraguay como el que más garantía ofrece para la inversión después de la pandemia. El crecimiento es equilibrado. Mario Abdo tiene un estilo de liderazgo al que no estamos acostumbrados. Pienso que dejará al país con un potencial enorme en logística: entre rutas, agua para el Chaco...

- La sorpresa fue el lanzamiento de Hugo Velázquez a la Presidencia...

- ¿Por qué no? Era lo lógico, que el Vicepresidente se candidate a Presidente. Su gran desafío será lograr el mayor de los consensos. Es uno de los más convencidos en concretar alianzas para tener un gobierno más estable en el futuro...

- Hasta hace poco se hablaba de una sola dupla: Santi Peña-Alliana...

- Yo conozco el partido. Yo voy a acompañar la alianza, el consenso. Es lo que nos traerá la paz y la tranquilidad para seguir combatiendo las desigualdades con miras al futuro...

- ¿Qué haría usted en este momento para enderezar al partido?

- Hacer lo que hice, tener un partido de puertas abiertas, de 10, 14, 16 horas al día, de lunes a lunes, nunca manejarlo como se hace ahora, como una empresa donde se hace solamente la voluntad de una persona. Nuestros correligionarios merecen respeto. Todos somos importantes. No existen colorados de primera, de segunda ni de quinta. Los movimientos son importantes pero solo en las campañas electorales. Hoy tenemos candidatos y candidatas de la Lista 1. Por esa actitud mezquina de algunos es que cunde la incertidumbre, la impotencia porque pueden echar a perder el sacrificio de mucha gente...

- ¿Cuál es su expectativa para las elecciones del 10 de octubre?

- Nos preocupa este sistema de listas desbloqueadas, con voto preferencial con la utilización de las urnas electrónicas. Es un sistema donde la mujer pierde visibilidad. Lo que hay es un retroceso en las conquistas de las mujeres, un sistema que encarece, porque es todos contra todos. Grandes desafíos tenemos por delante los colorados...