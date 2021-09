Paciello pide que se le juzgue por lo que vendrá y no por lo que ocurrió

Hay expectativas para el concurso por el cargo vacante en la Corte Suprema, pero resulta contradictorio que a una semana y media de que se abrió el proceso de inscripción, nadie se presentó.

Si, esto atribuyo a las exigencias que hemos impuesto que es de presentar las tesis doctorales, o en formato digital dicha tesis. Segundo, estarán actualizando sus carpetas los postulantes que estoy seguro que se han de presentar porque han tenido contacto por secretaría varios de ellos y no me preocupa que hasta hoy no haya nadie. Estoy seguro que se van a presentar, tenemos tiempo hasta el 23 de setiembre y sí, me preocupa que se quiera instalar una especie de que está digitado, que sería un marco formal para algo que ya está decidido, lo cual es absolutamente falso.

Más allá de que sea una especulación, el mismo presidente del Congreso (Oscar Salomón) dijo que el cargo corresponde a un liberal.

Por eso decía lamento, no atribuía a nadie en particular la situación, pero lamento que se trate instalar esto de que (el cargo) corresponde a cual cupo, genero, y demás, No existe tal cosa en el seno del Consejo de la Magistratura, si hay interés político en atribuir un espacio en la Corte eso se verá en el sector político, pero aquí en el sector eminentemente técnico, académico, científico o como se quiera llamar, nosotros vamos a hacer primar la capacidad jurídica, integridad y honorabilidad de los postulantes por encima de cualquier filiación política o ideológica que tenga cualquier postulante.

El Consejo tiene esa mancha que tiene un fuerte componente político en cada elección de importancia.

No puedo negar de que ha existido en anteriores concursos alguna marcada visión política de lo que se ha resuelto, pero yo pido que la gente nos juzgue por lo que vamos a hacer de aquí en adelante, no por lo que ha pasado. Entiendo la preocupación, entiendo como bien dijiste esa mancha, esa sombra que se cierne sobre el CM como consecuencia de algunas actuaciones anteriores, pero nosotros aquí estamos trabajando muy decididamente en función de levantar al CM y esta es la prueba de fuego para nosotros: el concurso para ministro de la Corte, estamos buscando una persona que reuna las condiciones de honorabilidad, idoneidad e integridad, muy marcada, queremos dar lo mejor al Senado de la Nación para quien resulte electo o electa sea en realidad un digno ministro de la Corte Suprema de Justicia, por méritos propios y no por recomendaciones.

Esto es un colegiado, usted puede tener buenas intenciones, pero no puede hablar por todos

Pero hemos hablado entre nosotros y nos hemos comprometido en trabajar en esa línea de acción, en mi caso particular considero que es fundamental la trayectoria de las personas, las actitudes que ha tenido en su vida pública, si es un magistrado lo juzgaremos y evaluaremos en relación a los fallos que ha tenido, si es un profesional independiente, en función a las posturas que ha realizado, si es un académico de la misma manera. Queremos llevar a la Corte a una persona que sea independiente de cualquier sector, de cualquier injerencia y para que eso pueda ser evaluado tenemos que apreciar su actitud cívica en cualquier circunstancia de su vida.

¿Cómo cuál?

Su posición pública ante abusos de poder, su posición pública ante hechos contra el erario, su posición pública ante el abuso de los derechos humanos, todo ese tipo de actitudes que van marcando el perfil de una persona. Si el Poder Judicial quiere ser independiente tiene que estar compuesto por gente independiente, no gente funcional a los sectores de poder.

Cuántas veces ya escuchamos a los doctores en derecho decir que no se presentan porque es una pérdida de tiempo

Es preocupante que se siga manifestando la gente de esa manera, pero les garantizo a todos la igualdad de oportunidades y que los méritos y estas condiciones que he hecho referencia anteriormente serán respetados. Y todo va a ser público, aquí vamos a actuar desde el primer momento con absoluta transparencia, tenemos un reglamento que impone esa transparencia, este reglamento además de dar transparencia ha elevado el nivel de exigencia de los postulantes. Antes con el 60 por ciento todos quedaban habilitados para ser ternados , nosotros hemos elevado al 70 por ciento el porcentaje mínimo de evaluación para que estas personas puedan integrar la terna, aquí quiero ser bien claro y señalar que por más que una persona tenga un puntaje de 900 puntos y haya otra que por diversas circunstancias de la vida no se ha rodeado de tantos méritos académicos, no tenga tanta maestría, doctorado y demás y cuente con 600 puntos, pero que con ello supere el 70 por ciento que nosotros hemos puesto como piso para la evaluación, esa persona de 600 puntos está en igualdad de condiciones de ser ternado como la que tiene que tiene 900 puntos

Ese es un punto interesante...

Un punto muy importante porque se ha prestado a muchas confusiones porque si nos vamos a guiar exclusivamente por el puntaje que las cartulinas representan en la tabla arimética estamos demás aquí, seria una computadora la que estaría digitando quiénes serán jueces y ministros

¿Cómo se va a medir eso para que no se entiende que ahí entra una situación discrecional que se va a medir con un criterio político?

Y ahí es donde vamos a entrar a hacer valer nuestra capacidad personal y nuestro compromiso cívico, los miembros del CM.

Uds van a tener sus puntajes

Nosotros vamos a tener nuestra evaluación para los que puedan superar el 70 por ciento, sean objeto de consideración para la conformación de la terna. Y en ese espacio de discrecionalidad reglada, porque no es una discrecionalidad rayando lo arbitrario, nosotros vamos a desenvolvernos, conforme a principios republicanos, que implica eso fundar nuestros actos, fundar nuestras decisiones y lo vamos a hacer de manera pública, aquí tenemos muchos de nosotros un compromiso muy importante, un compromiso que lo traemos en mi caso particular desde la familia y no pienso tirar toda esa actuación que me precede y lo que pretendo para mi país, es lo que pretendo para el sistema de justicia.

¿Qué otra novedad trae el reglamento?

Hemos elevado el puntaje de 20 a 25 puntos, hemos disminuido el puntaje en el segmento experiencias, es decir por años en la práctica docente, en la práctica profesional, esto tenía un puntaje de 15 puntos, lo hemos bajado a nueve, creemos que importante la experiencia indudablemente, pero para permitir una mayor dimensión en los exámenes de conocimiento hemos disminuido esos puntajes.

Hijo de expresidente de la CSJ

Óscar Paciello. es hijo del expresidente de la Corte Suprema de Justicia Óscar Paciello. Su madre es Amparo Samaniego viuda de Paciello, exintegrante del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Paciello Candia llegó al Consejo, en representación de los abogados, tras una disputa electoral, en la quedó en segundo lugar, detrás de Jorge Bogarín Alfonso.

Bogarín también pasó a ser vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento, en tanto que Paciello quedó con la presidencia del Consejo.