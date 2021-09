Nakayama repudia suba del pasaje, promete “ordenar” la casa y advierte que “tienen los días contados”

Nakayama, candidato de la Alianza Juntos Por Asunción (Lista 5), acercó hoy sus propuestas a automovilistas junto a candidatos a concejales del Partido Patria Querida (PPQ), en el cruce de Brasilia y Mariscal López.

Interrogado sobre la suba del pasaje en colectivos internos, permisionarios de Asunción, sostuvo que la suba abrupta “realmente responde a intereses torcidos y oscuros que tienen los días contados”. “Cuando lleguemos a la municipalidad vamos a ordenar eso”, advirtió.

Nakayama señaló que las cúpulas y autoridades siempre avalan estos aumentazos y tarifazos en épocas electorales. Recordó que en los aumentos en la tarifa de la ANDE y Essap, siempre se dan en las campañas presidenciales mientras que el aumento del pasaje en el transporte público de pasajeros sube con las campañas para las municipales. Por ello calificó de “absurdo” que la Comuna capitalina “pida informes” cuando los transportistas elevan la tarifa en forma ilegal.

Por ello el candidato propuso que Asunción recupere su autonomía municipal y adjudique servicios de transporte alternativos que la ciudad históricamente explotó.

“Asunción llegó a tener tranvía eléctrico hace más de 100 años por concesiones que se hacían y hoy en día no tenemos un kilómetro de vía. No solo eso, no tenemos transporte alternativo al caótico transporte público que tenemos, con buses algunos de ellos de la década del 70 que jamás fueron cambiados, son chatarras que apeligran a la ciudadanía y los pasajeros. Hacen perder horas, días, y años de la vida de los pasajeros que son privados de estar con sus familias a consecuencia de este servicio que ya no puede continuar”, aseveró.

Según registros, el primer tranvía eléctrico en Asunción apareció en julio de 1913. Luego de transitar durante 83 años, desapareció de las calles capitalinas el 31 de diciembre de 1996.