Liberan número de cédula para vacunación en Itapúa

No se tendrá en cuenta el número de terminación de las cédulas de identidad para acceder a los biológicos, con el propósito de facilitar el desarrollo de la campaña. La decisión obedece a que durante la primera jornada mucha gente no pudo vacunarse por no corresponder su número a la fecha designada y la demanda de las personas que sí estaban habilitadas no fue muy intensa.

Las vacunas disponibles son la Sputnik V, Pfizer y Moderna, esta última destinada para embarazadas a partir de los 18 años con 20 semanas de gestación o más, con la presentación de un certificado médico.

Los centros de vacunación habilitados son: en Encarnación, el Centro Cívico, en la modalidad peatonal, de 07:00 a 17:00, y en la modalidad “autovac” las 24 horas. En Capitán Miranda, en el Parque de la Salud, de 07:00 a 13:00; en Cambyretá, en el club La Concordia, de 07:00 a 15:00; en Obligado, club Alemán, de 07:00 a 13:00, y en San Juan del Paraná, en la sede de Comisoe, de 07:00 a 13:00.

En Carmen del Paraná, en el Centro de Salud, de 07:00 a 15:00; en Coronel Bogado, hospital distrital, de 07:15 a 13:00; en Fram, salón municipal, de 07:00 a 15:00; General Artigas, en Giovanita Eventos, de 07:15 a 15:00; General Delgado, club General Delgado, de 07:00 a 13:00; San Cosme y Damián, en el centro de salud, de 07:00 a 13:00; San Pedro del Paraná, salón social, de 07:00 a 13:00.

En Capitán Meza, en el polideportivo municipal, de 07:00 a 15:00; en Carlos Antonio López, local de Unidad de Salud Familiar, de 07:00 a 15:00; Edelira, Unidad de Salud Familiar, de 07:00 a 15:00; Mayor Otaño, tinglado municipal, de 07:00 a 15:00; Natalio, biblioteca municipal, de 07:00 a 13:00; San Rafael del Paraná, Unidad de Salud Familiar, de 07:00 a 15:00, y Tomás Romero Pereira, salón municipal, de 07:00 a 13:00.