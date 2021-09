Una madre de dos niños pequeños está desaparecida hace más de un mes

Luisa Isasi, madre de Sonia Raquel Aquino Isasi, denunció que su hija se encuentra desaparecida hace más de un mes -desde el viernes 30 de julio- y la busca con desesperación ya que le perdió completamente el rastro.

“Ese día salió a las 4 de la mañana, a la tarde me llama y me dice que está bajando mercaderías cerca de la Terminal, muy tarde vamos a terminar, y me dice ‘mañana de mañana me voy a ir’”, señaló la acongojada madre, quien asegura que ese fue el último contacto que tuvieron.

Al día siguiente, la contactó la pareja de la mujer, con quien vivía en Luque, y le pregunta si Sonia ya llegó a su casa, ya que al volver a su domicilio ya no la encontró. El hombre se llama Javier Benítez, tiene 58 años, y es chofer del Aeropuerto Silvio Pettirossi. Según la madre, el hombre es alcohólico, extremadamente celoso a tal punto que ni siquiera le dejaba tener teléfono celular.

Isasi no descarta que el hombre tenga algo que ver con la desaparición ya que cambia constantemente de versión respecto a lo que ocurrió. Según dijo, ahora el hombre asegura que estaba distanciado de la mujer hace dos meses -Sonia desapareció hace un mes- Sin embargo, la madre no cree este testimonio ya que sabe que su hija vivía con el hombre y por lo dicho en el último contacto que tuvieron, que se encontraba con él en ese entonces.

Informó además que ya denunció el hecho ante la Policía y la Fiscalía, sin embargo, no hay mayores avances en el caso. “Me dicen que le están buscando, pero no se sabe nada”, contó

Las personas que tengan datos sobre Sonia, pueden contactar al (0992) 577-425, reportó el periodista de ABC, Rodolfo López.