Operador amenaza con destitución a enfermera si no se “alinea” a la ANR

YAGUARÓN, Dpto. de Paraguarí (Emilce Ramírez, de nuestra redacción regional). El denunciado es el operador colorado Ricardo Cuevas, quien le visitó en su casa a la funcionaria del Centro de Salud de Yaguarón, la enfermera Gilda Maldonado. En “representación” del candidato a intendente, su primo Inocencio Cuevas, le exigió que trabaje por la ANR y se alinee al Partido Colorado “así te podemos nombrar o podés salir”.

La enfermera estaba en conocimiento de que el grupo que acompaña al candidato a la Intendencia por el Partido Colorado se encontraba recorriendo los barrios y compañías para amedrentar a funcionarios, por lo que ya estaba prevenida. Le pidió a un familiar que grabara la conversación con Cuevas.

Maldonado también manifestó que los operadores colorados realizan visitas a beneficiados por los programas Tekoporã y de la pensión para Adultos Mayores para advertirles que si no acompañan la candidatura de la Lista 1 para el cargo de intendente van a ser excluidos del subsidio estatal.

Lamentó ser víctima de un trato indignante por parte de Ricardo Cuevas, quien le advirtió que debe acompañar la Lista 1 porque “para eso está el Gobierno Nacional, que da trabajo a todo aquel que se alinea al Partido Colorado”.

La mujer le pidió que la respeten porque todos saben que ella y su familia son del Partido Liberal, pero poco o nada le importó a Cuevas, quien insistió en que el voto es secreto, pero que el día de las elecciones, el 10 de octubre próximo, debe sacar una fotografía de su voto y enviarle a un tal Víctor (sería Víctor Cáceres), otro operador político del candidato a intendente por la ANR.

Esta situación indignó a la funcionaria y entre sollozos le dijo a Ricardo Cuevas: “Que me saquen, pero demasiado mal hizo Cuevas en venir a amenazarme en mi casa. Yo en 10 años conseguí ese cargo con mucho sacrificio”.

Maldonado que se encuentra con temor de que la saquen de su puesto laboral, ya que hace apenas un año fue contratada, por lo que los operadores políticos que están en cargos de poder podrían influenciar para una eventual desvinculación.

“Es injusto que uno estudia, se esfuerza, cumple en el trabajo y que caudillos colorados salgan a amedrentar”, manifestó indignada la mujer.

Ricardo Cuevas en la red social Facebook publica fotografías en las que aparece junto a su primo Inocencio Cuevas, así como a diversos dirigentes de la ANR, entre ellos el expresidente de la República, Horacio Cartes.

Intentamos hablar con Ricardo Cuevas y Víctor Cáceres, pero los números telefónicos que nos proporcionaron estaban en buzón.

Desautoriza a su primo

Por su lado, el intendentable Inocencio Cuevas afirmó que no mandó a amenazar a la enfermera Gilda Maldonado a quien dijo no conocer. Añadió que no es su forma de hacer política.

“Ningún operador está autorizado para ir a amedrentar ni prometer cargos ni sacar a nadie de su lugar de trabajo. No quiero voto si no es una decisión personal de la gente”, expresó ayer Inocencio Cuevas.