INC entregó ayer solo 315 bolsas de cemento y distribuidoras piden licencia para importar

La estatal despachó el lunes 3.360 bolsas y el martes ya vendió las últimas 3.500 bolsas que le quedaban, por lo que el miércoles último ya no entregó ni una bolsa de cemento a sus clientes, según documentos a los que accedió este diario. Ayer jueves entregó solo 365 bolsas, lo cual se pudo tener “raspando los silos para quitar el cemento”, según informaron obreros.

Mientras tanto, las distribuidoras no tienen más opción que importar para poder tener el insumo vital en sus negocios. Laura Ayala, distribuidora de material de construcción de Ciudad del Este, señaló que en lo que va de esta semana solo hoy recibió una primera carga de la INC y manifestó que no es suficiente, por lo que está pretendiendo importar cemento.

“Tengo solicitud de licencia previa en el Ministerio de Industria y Comercio, que no me están concediendo para importar y no entiendo por qué ya que está faltando cemento”, expresó.

Conrado Valenzuela, que también se dedica a la venta de materiales de construcción, indicó que ya no compra cemento de la INC porque la cementera no tiene el producto.

“No me llega cemento de la INC porque no hay, ya no compro más, porque la última vez que compré me costó casi 2 meses retirar. La única forma de tener cemento es importando y también compramos de Yguazú”, indicó.

No hay materia prima

En la planta de Villeta (Central), donde la INC tiene dos molinos (uno nuevo y otro viejo), la fábrica ya no tiene materia prima para producir y recién ahora están trasladando clínker de Vallemí (Concepción), donde está el horno que produce dicho insumo. Lo hacen en camiones y no en barcazas, lo que aumentará aún más el costo de producción.

La INC está en crisis de producción por la falta de materia prima, que se origina en el paro del horno de clínker de Vallemí, para mantenimiento. El proceso debía durar dos meses pero se extendió. Dijeron que debía realizarse el montaje del “ventilador tiro horno”, la pieza que faltaba, supuestamente, para completar la inversión de los US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos, que había recibido la INC durante el gobierno del expresidente Horacio Cartes, pero que hasta hoy no da resultados.

El horno volvió a funcionar desde esta semana, pero aún no produce lo suficiente para aumentar la producción. El presidente de la estatal, Ernesto Benítez, informó esta mañana que la intención de la cementera es llegar a la producción de 40.000 bolsas por día en unas semanas más, lo que está por verse.

La cifra que dio Benítez es muy inferior las 90.000 bolsas que la INC debería estar produciendo y despachando por día, ya que esa fue la promesa para recibir hace cinco años los US$ 80 millones, para invertir en sus plantas de Vallemí y Villeta. Empero, esto no ocurre y todo lo contrario, aumenta la queja de la poca producción.