Policía niega haber recomendado a víctima de asalto que no corra sola en la Costanera Norte

Ayer se viralizó el testimonio de una joven deportista, identificada como “Adri Bordaberry”, quien contó que estaba corriendo en la avenida Costanera Norte y fue asaltada por un delincuente que utilizó un pedazo de botella rota y, además de llevar su celular, le propinó varios cortes.

“Seis kilómetros que no podemos usar de la maldita Costanera Norte porque es zona de delincuentes (...) El consejo del comisario fue: ‘No corras sola en esa zona’”, relató. Al respecto, el comisario Pablo González, jefe de la Comisaría 9ª Metropolitana, confirmó que la denuncia fue hecha en su dependencia y que un suboficial recibió a la víctima.

“Él me dice que no le dijo así como ella dice”, aseguró con respecto a la recomendación de no circular por esa zona de la Costanera. Además, aseguró que constantemente están presentes para brindar seguridad en la mencionada avenida pero, sobre todo, de 4:00 a a 22:00, porque es el horario de mayor circulación.

Cuando fue consultado sobre cobre cómo pudo haber ocurrido el mencionado asalto a las 7:00, si supuestamente hay presencia policial en ese horario, alegó que ese punto donde ocurrió el atraco ya es jurisdicción de la Comisaría 20°. Además, agregó que igual “a veces ocurren” estos hechos a pesar de que están en las inmediaciones.

Por su parte, la comisaria Clara Silva, jefa de Policía Turística Urbana, dijo que se comunicaron con la víctima luego de que se viralizara el hecho y ella les relató lo sucedido. Además, confirmó que otro hecho similar ocurrió de vuelta ayer, en el mismo horario y en la misma zona, y en la ocasión el delincuente pudo ser aprehendido por los policías que estaban de guardia en las inmediaciones.

“Ella me mencionó que el detenido es parecido a la persona que le atacó ese día. Va a presentarse para la identificación correspondiente”, añadió.

