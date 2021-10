Acribillan camioneta de aduaneros y sospechosamente las víctimas no hicieron denuncia

Una de las víctimas quedó con una herida presumiblemente por las esquirlas de los diez disparos que acusó la camioneta durante el asalto tipo comando ocurrido en el kilómetro 35 de la ruta PY02, a la altura de Ypacaraí. Las víctimas manifestaron que sólo se llevaron una billetera, según el informe policial. La camioneta en la que iban las víctimas quedó con al menos diez impactos de bala. Sin embargo, no hicieron denuncia formal del asalto. Al menos dos tipos de armas utilizaron los asaltantes, según informó la policía, en base a las vainillas encontradas en el lugar.

La policía acudió al lugar debido a la denuncia de los vecinos de la zona donde ocurrió el ataque, ya que las víctimas se negaron en todo momento a realizar una denuncia y a brindar mayores datos a los agentes de seguridad.

“Las víctimas señalaron que venían de Ciudad del Este con destino Asunción y fueron interceptados por una camioneta de color oscuro, que no supieron precisar, desde la cual empezaron a disparar. Luego, de dicho vehículo descendieron tres hombres que continuaron disparando. Una de las víctimas alegó que solo se llevaron su billetera y no dio más datos. Hasta el momento no formularon una denuncia”, manifestó el subcomisario Rodolfo Sánchez, de la Comisaría 5ta Central.

Las víctimas fueron identificadas como José Eduardo Pereira Ocampos (quien resultó herido y está fuera de peligro), Manuel Martí Benítez y Eugenio Quiroga, quienes afirmaron trabajar en la Aduana de Ciudad del Este.

El hecho fue comunicado a la Agente Fiscal de Turno de la fiscalía Zonal de Itauguá Abog. Blanca Aquino, quien dispuso que la camioneta Hilux sea derivada hasta la Comisaría 5ta. a disposición del Ministerio Público.

Por el momento, los agentes policiales siguen recavando datos para dar con los sujetos que dispararon contra estas personas. El subcomisario señaló que solicitarán al MOPC las imágenes del circuito cerrado de peaje para obtener mayor información sobre lo sucedido y los responsables.

En 2005, un hecho similar se dio y dejó como resultado una fallecida. Se trataba de Yolanda María Mercedes Benítez, máxima autoridad aduanera de Bussines Corporation desde su creación, según los datos. La funcionaria fue asesinada en circunstancias no aclaradas y bajo la presunción de que traía un maletín de recaudaciones de la zona.