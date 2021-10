Diócesis de Carapeguá cuenta con nuevo sacerdote

El momento emotivo de la ceremonia de consagración fue cuando monseñor Ocampo preguntó a la comunidad si conocía al candidato al sacerdocio y si no había impedimento alguno para su nombramiento.

Posteriormente, se llevó a cabo el ritual del canto de la letanía de los santos y los procesos de imposición de las manos, en los que se unge las manos del diácono, a cargo del obispo diocesano de Carapeguá.

Tras ello, los padres hicieron entrega de la indumentaria sacerdotal a Torres Delvalle, quien fue revestido en presencia del obispo y los sacerdotes que concelebraron la misa. Terminada la ceremonia, estos se acercaron a saludar al nuevo sacerdote.

Durante la celebración, Mons. Ocampo, manifestó estar contento por las personas que acompañaron para celebrar la ordenación sacerdotal del diácono, quien proviene de una familia cristiana.

Recordó que Dios mira a la familia y, en este caso, entre sus integrantes eligió a Sergio y agregó que el sabe el motivo por el cual lo eligió para ser servidor.

Recordó también que al profeta Jeremías, quien fue llamado muy joven y se había asustado. “Había dicho ‘soy muy joven quien me va escuchar, quien me va atender’, y Dios le decía: ‘no digas así yo estoy contigo’. Así también dice Dios al nuevo sacerdote Sergio: ‘yo estoy contigo no vayas a temer’”, sostuvo.

“El sacerdote es el servidor e instrumento de Dios, quien difunde la palabra del señor; por eso, debe estar siempre en sintonía, con un oído atento a Dios y otro atento al pueblo, y hacer llegar en oración el clamor del pueblo”, agregó.

Aseguró, además, que la ordenación sacerdotal de Sergio no es por casualidad, pues indicó que Dios ya se había fijado en él desde el vientre materno. “Dios ya le conocía antes de nacer, ya le amaba, ya le tenía pensado un encargo, una misión y le da la gracia para que pueda cumplir”, expresó.

Por otra parte, recomendó al nuevo sacerdote hacer cumplir el ministerio de enseñar. Asimismo, refirió que tiene la misión de santificar en nombre de Cristo, además de celebrar la misa con emoción, ilusión, con alegría “como si fuera que estamos con Jesús en la última de cena”.

“Recuerdas que has sido elegido de entre los hombres y puestos al servicio de los hombres como lo encomienda Dios y no estpas llamado a buscar tus propios intereses sino la de Cristo”, manifestó Mons. Ocampo.

Le sugirió, igualmente, permanecer unido y obediente al obispo, procurar de congregar a los fieles en una sola familia, animada por el Espíritu Santo y tener siempre presente el ejemplo del buen pastor “que no vino a ser servido sino a servir a buscar y salvar lo que estaba perdido”.

Al término de la ceremonia, el consagrado sacerdote se dirigió a los presentes y manifestó que había anhelado y esperado tanto este momento. Así también, refirió que supo sobrellevar varios obstáculos, que pudo sobrellevarlos “mediante la fortaleza que le dieron sus padres y hermanos; y la protección de Dios y la Virgen María”.

Comunidad recibe con alegría al sacerdote

Al término de la ordenación sacerdotal, el padre Sergio Torres Delvalle decidió ir a visitar a su comunidad, donde los lugareños lo recibieron con pancartas, pasacalles y banderas.

El sacerdote había servido como catequista en su comunidad y es la primera vez que la misma cuenta con un consagrado al servicio de Dios, lo que enorgullece a los lugareños. Estos indicaron que esperan que más jóvenes puedan descubrir la vocación del sacerdocio.

Biografía

Sergio Torres Delvalle es el noveno de los 11 hermanos, nació el 2 de noviembre de 1993, en San Roque González de Santacruz. Es hijo de Bienvenido Torres y Carmen Delvalle. Sus hermanos son Agustín, Priscila, María Dominga, Jorgelina, Benigna, Amalia, Daniel, Eduarda, Ricarda y Lourdes.

Cursó sus estudios primarios en la escuela Juana Leopoldina Ochart de la compañía Simbrón Loma y los secundarios en el colegio Gianfranco Ferrarini.

Fue catequista y celebrador de la Palabra de Dios en la capilla Sagrado Corazón de Jesús de Simbrón Loma. En el 2012 estuvo sirviendo en la parroquia Virgen del Rosario de Acahay. Ingresó al Seminario Mayor Nacional Sede Caacupé en el 2013.

En el año 2015, se integra al Seminario Mayor de Asunción y también inicia sus estudios filosóficos y teológicos en la Universidad Católica Nuestra Señora de Asunción. Desempeño su servicio pastoral en la capilla San Francisco Capilla de Lambaré y varias otras parroquias.

Fue ordenado diácono el 5 de Junio del 2021 en la Catedral Inmaculada Concepción de María de Carapeguá, de las manos de Mons. Celestino Ocampo. Actualmente, ofrece su servicio en la parroquia Natividad de la Virgen María en Quyquyhó con el acompañamiento del Padre Elamidio Sandoval.