Cartistas quieren que Alliana sustituya a Salomón

La molestia de Alliana se originó el 7 de septiembre pasado cuando el vicepresidente 1° del Senado, Sixto Pereira (Frente Guasu), instaló la comisión Bicameral de Presupuesto General de la Nación 2022 en ausencia del presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón (ANR, Añetete), quien había viajado a Corea.

Salomón incluso en una nota había autorizado que sea Pereira quien lo reemplace en la instalación de la comisión bicameral. “Está mal y es inconstitucional e ilegal. No existen antecedentes, tendría que haber sido yo, pero no quise crear problemas. Pero ya pedí un informe al Senado, nada más para dejar sentado (el hecho) y dejar claras las reglas de juego y no tienen argumento. Es totalmente irregular lo que hicieron”, había manifestado Alliana.

Lea más: Enojo cartista motiva proyecto que reglamenta la Constitución

El proyecto

Según la iniciativa parlamentaria presentada por los diputados cartistas Basilio “Bachi” Núñez (líder de bancada), Tadeo Rojas y el cartollanista Enrique Mineur en casos de ausencias del presidente del Congreso lo sustituirá el Vicepresidente del Congreso en todos los eventos que la Constitución Nacional o las leyes vigentes le ordenen la función de presidir, ya sea para la instalación de comisiones bicamerales o reuniones de carácter protocolar.

Igualmente, cuando sea el caso, los Vicepresidentes de las dos Cámaras que estén sustituyendo al titular del Senado o al de Diputados, lo harán por su respectivo orden y se alternarán, el vicepresidente 1° del Senado y luego el vicepresidente 2° de Diputados.