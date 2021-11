Ríos promete respetar la propiedad, la familia, la vida, la división de poderes y el Estado de Derecho

El titular del Senado, Óscar Salomón (ANR, Añetete), hizo dar lectura a la renuncia de Víctor Ríos (PLRA, B) y se concedió el uso de la palabra al exsenador y flamante ministro de la Corte elegido mediante un acuerdo político entre el oficialismo y la oposición, el cual dejó fuera al cartismo y al Partido Patria Querida (PPQ).

En su mensaje de despedida a sus colegas, Ríos dijo que ratificaba su compromiso con la defensa de la Constitución Nacional y agradeció la confianza a sus colegas, que le dieron 33 votos de un total de 45 senadores.

Dijo que nadie podrá decir que este Senado atentó contra el Estado de Derecho, la división de poderes, la familia, la vida o la propiedad privada. Sostuvo que esa misma filosofía “este ministro se lleva como un compromiso sagrado para poner en actas de sentencias”.

Enrique Bacchetta (ANR, Añeteté), senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, dijo en nombre de su bancada oficialista que Ríos dejará un vacío en el Senado. “Fue duro llegar a este estadio, sortear todos los escollos hace que estemos muy orgullosos de la Cámara”, dijo en alusión a la designación. “Por más que seas de otro signo político, estamos muy contentos” le dijo.

Fernando SIlva Facetti (PLRA, A), Amado Florentín (PLRA, B) y Abel González (PLRA, C) también desearon éxito al nuevo ministro de la Corte.

Salyn Buzarquis (PLRA, B) pidió a los sectores “desconfiados” ser tolerantes y acusó a estos grupos de difundir falsedades al acusarlo de atentar contra la propiedad privada y la familia tradicional. Dijo que la propiedad privada se respeta, así como el derecho de todos a tener una propiedad. “No puede ser que el grupo Cartes siga manejando la justicia y la Fiscalía a control remoto”, arremetió.

Jorge Querey, en nombre de la bancada del Frente Guasu, dijo que celebraban la designación del legislador convertido en ministro de la Corte. No obstante, le advirtió que no le tendrán una “confianza ciega” y citó todas las reivindicaciones de dicho sector de izquierda sobre desalojos y supuestos abusos policiales. “Le pedimos, ministro, revisar toda esta situación”, dijo Querey.

Pedro Santa Cruz (PDP), senador y miembro del Consejo de la Magistratura, anunció que presentará un proyecto de ley que modifique la próxima selección de ministro de la Corte o de la Justicia Electoral.

Desirée Masi (PDP) le dedicó la letra de la canción “Yo también nací en el ‘53″ de Ana Belén: “Qué te puedo decir que tú no hayas vivido, qué te puedo contar que tú no hayas soñado” sobre la búsqueda de justicia en el mundo. También le dedicó la estrofa: “Que ser valiente no salga tan caro. Que ser cobarde no valga la pena”, de la canción Noche de Boda de Joaquín Sabina.

Tras el debate se aceptó la renuncia del parlamentario.