Junta Municipal sigue sin sesionar en Santiago

El concejal municipal de Santiago Alberto Bernal (ANR) indicó que una vez más no pudieron realizar la sesión ordinaria prevista para la tarde de ayer con el objetivo de elegir al presidente y vicepresidente de la Junta Municipal, y no se pudo concretar por falta de quórum que se dio por la inasistencia de los seis integrantes de la bancada del PLRA.

“La convocatoria fue realizada por el concejal Ing. Oscar Cuenca (ANR) a pedido de la bancada colorada, pero nuestros colegas liberales no habrían acudido porque alegaron un defecto de forma en la nota remitida”, expresó Bernal.

También manifestó que el PLRA hoy presentó un escrito en la secretaría de la Junta Municipal, por el que solicita la realización de una sesión extraordinaria el próximo martes, a las 19:00. Esto será analizado por Cuenca para ver qué horario se puede realizar, ya que los martes a las 19:00 es la sesión ordinaria, esta situación todavía no fue modificada, justamente porque no se pudo conformar la comisión directiva.

El inconveniente no les permite avanzar en la conformación de comisiones, una de ellas es la de Hacienda, que tiene que estudiar el presupuesto para el 2022 de aproximadamente G. 5.500 millones que la Junta Municipal saliente dejó pendiente. De no tratarse a tiempo el documento, quedará aprobado por sanción ficta.

El Prof. Hugo Martínez (PLRA), concejal y vocero de la bancada liberal, manifestó que no es que no se están presentado, como manifiestan sus colegas colorados, pues en la primera sesión extraordinaria asistieron y realizaron el acto de juramento, pero para la segunda convocatoria no acudieron porque la invitación llegó en un tiempo menor de 24 horas.

A raíz de ello, solicitaron que la sesión extraordinaria se realice el martes a las 19:00, teniendo en cuenta que es el día en que se venían realizando las sesiones ordinarias.

También dijo que ellos en ningún momento hablaron de rechazar las candidaturas presentadas por la bancada colorada, que todo es conjetura de los mismos, y que en este momento aguardan una respuesta de Oscar Cuenca a la nota que han presentado.