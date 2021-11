Vendedores del Mercado 4 cierran avenida Silvio Pettirossi

Tal como lo anunciaron ayer, permisionarios del Mercado 4 bloquean la avenida Silvio Pettirossi y afirman que desde la Municipalidad les amenazan con desalojarlos por las deudas que mantienen por el usufructo de los espacios. Aseguran que están dispuestos a cumplir con las deudas pero a medida que puedan y no de una vez, como exigen desde la intendencia.

“Me preguntan qué vendo y por qué vendo. Hace 60 años que trabajo acá en el Mercado 4 y nunca les interesó; ahora vienen a querer saber qué vendo”, señaló una de las comerciantes.

“Hay semanas que no se vende nada. Ahora nos dicen que quieren que paguemos todo junto lo que debemos. Yo no tengo deudas, pero sí hay personas que tienen. Yo vendo frutas y ahora él quiere saber qué vendo. “Para qué vendo fosforitos”, me dicen. “Es una bomba de tiempo”. ¿Y cómo va a ser bomba de tiempo el puchero de mi hijo?”, manifestó por su parte Mirta Beatriz.

“La gente quiere pagar, pero él tiene que agarrar lo que se le pueda dar. No nos negamos a pagar, queremos trabajar tranquilos. No trabajamos 7 meses y ahora vienen a hacernos problemas”, añadió.

Luego del incendió que afectó en gran manera a más de 50 locales del Mercado 4, la Municipalidad de Asunción pretende ordenar el lugar exigiendo a los permisionarios ponerse al día, tanto los regulares como los que trabajan en el sitio de forma irregular.

El Mercado 4 “sobrevivió” a varios incendios importantes y hasta el momento no se logró convertir el lugar en una zona segura y ordenada en que las personas puedan trabajar. Cientos de irregularidades son denunciadas cada año y siniestros como los incendios sacan a la luz la verdadera bomba de tiempo que representa el sitio y que, por suerte, hasta el momento no se robó ninguna vida, pero... ¿hasta cuándo?

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista), adelantó que necesita recaudar más para poder invertir en la zona del Mercado 4 y en obras que -según él- beneficien a los contribuyentes asuncenos. Confirmó que hoy se inicia un censo entre los permisionarios del principal centro de abastecimiento para conocer la cantidad real de recaudación en la zona.