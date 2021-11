Gobernador de San Pedro no fue invitado a acto presidencial en Santa Rosa del Aguaray

El gobernador Carlos Giménez especuló que se decidió no invitarle al evento por temor a que haga observaciones críticas hacia el Gobierno nacional y otros referentes políticos de su partido en el departamento de San Pedro.

Opinó que a pesar de que ya no forma parte del entorno político del presidente Mario Abdo Benitez por su acercamiento al movimiento rival de Horacio Cartes dentro del Partido Colorado, tendrían que haberle avisado de la actividad prevista para hoy.

Sin embargo, reconoció que hace mucho tiempo no tiene buen relacionamiento con algunos dirigentes del equipo oficialista liderado por el presidente Abdo, alegando que existen cuestiones negativas en el manejo del movimiento Colorado Añetete, por el que militó durante varios años.

El gobernador Giménez dijo que desde el inicio del mandato del presidente Abdo no se han hecho bien muchas cosas y se sigue cometiendo los mismos errores.

Inaugurar obras sin equipamiento

Entre algunos de los cuestionamientos de Giménez, está la precariedad del sistema de salud en San Pedro por la falta de equipos en los hospitales y unidades sanitarias.

El gobernador dijo que de nada sirve inaugurar estructuras edilicias sin los insumos y equipos necesarios.

Al respecto, denunció que la gobernación de San Pedro equipadó con todos los elementos requeridos una sala de hemodiálisis en el Hospital General de Santa Rosa del Aguaray que sigue sin funcionar por la falta de interés del Gobierno central.

Falta de madurez e inteligencia

Sobre el acto en Santa Rosa, el gobernador Giménez dijo que la “falta de inteligencia y madurez” hacen cometer “cosas inexplicables en la vida”, pero opinó que esas equivocaciones no deben ser motivo de enojo ni peleas entre las autoridades.

“Yo no me voy a deprimir porque no me tuvieron en cuenta en el acto que prepararon, a pesar de que soy una de las autoridades más importantes de mi departamento, pero ya que esta gente no consideraron de esa manera, tengo que seguir trabajando con o sin la ayuda del Gobierno central”, comentó.