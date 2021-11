Denuncian faltante y deudas millonarias en Municipalidad de Ñemby

El intendente de la ciudad de Ñemby, Tomás Olmedo, dijo que el corte administrativo arrojó un déficit presupuestario y que se ha detectado un faltante de casi 7.000 millones de guaraníes y deudas que orillan los mil millones.

“Encontramos una administración desastrosa, según el corte administrativo, existe un faltante de casi 7 mil millones y deudas a varias entidades, solo al Ministerio de Hacienda por el impuesto inmobiliario se debe más de 500 millones y a la Ande más de 100 millones. La Municipalidad no tiene un guaraní”, dijo el jefe comunal.

Lea más: Fiscalía allana municipalidad de Ñemby

El intendente Olmedo señaló que la administración debe de honrar la deuda con Hacienda para poder recibir recursos de royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo.

Agregó que su administración está buscando estrategias para salir adelante debido a que la ciudadanía ya exige cambios y existen innumerables necesidades.

Comentó que la bancada colorada de la Junta Municipal pidió suspender y declarar persona no grata al concejal y exintendente Lucas Lanzoni, a quien consideran responsable de la situación financiera de la municipalidad.

El concejal Lanzoni dijo que la administración actual no puede tener déficit presupuestario y que además la exintendente Bonifacia Salinas (PLRA) dejó en caja más de 3 mil millones de guaraníes.

“La verdad no sé quien le asesora al intendente, porque no puede hablar de déficit presupuestario, si la administración llegó a ejecutar el 75% del presupuesto, llegó a recaudar más de 33 millones de guaraníes hasta el mes de octubre y de los cuales se ejecutó 30 mil millones y quedó un saldo en caja de más de 3 mil millones y no sé porqué dicen que no tienen dinero”, dijo Lanzoni.

La Municipalidad de Ñemby tiene hasta finales de diciembre para recaudar el 25% que falta, unos 10 mil millones de guaraníes, para este año.

En cuanto a la deuda de la Municipalidad con la Ande, Lanzoni dijo que se debe al funcionamiento de los semáforos de la Ruta PY01, propiedad del Ministerio de Obras Públicas.

Sobre las deudas con Hacienda dijo que se tienen que pagar a fin de mes, ya que la administración tiene plazo del 1 al 15 de cada mes para transferir el dinero, y comentó que Olmedo hizo el corte administrativo el 10 de noviembre.

Sobre el pedido de suspensión en la junta, Lanzoni señaló que el suyo es un cargo electivo y que sus colegas colorados deben de respetar la institucionalidad.

Edil y grupo de jóvenes recurren al reciclado para mejorar plazas

El concejal colorado Gastón Arrúa trabaja con un grupo de jóvenes para recolectar cubiertas viejas, pintarlas e instalarlas en plazas. En los próximos días buscarán involucrar en la iniciativa a las comisiones vecinales.

“Ante la falta de recursos económicos estamos trabajando con algunos jóvenes para poder reciclar cubiertas viejas, pintarlas e instalar en la plazas de los barrios, este proyecto queremos llevar a todos los barrios y trabajar con las comisiones vecinales”, dijo el concejal Arrúa.