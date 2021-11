Sexagenario muere calcinado tras aparente accidente de transito

La víctima estaba viajando en una camioneta de la marca Toyota Hilux, color blanco, y en el lugar del incidente quedaron marcas de arrastres que suponen que el conductor perdió el control del rodado y fue a parar a una cuneta.

Según el hermano de la víctima, Arnulfo González, Manuel María, se encontraba dirigiéndose a su casa para visitarlo y por el camino sufrió el percance que terminó acabando con su vida. Dijo que hace un año otro hermano había sido asesinado en un asalto registrado hacia Salto del Guairá y que ante esta situación no sabe qué pensar.

El personal de Criminalística de la Policía Nacional, Digno García, dijo que están realizando todos los estudios científicos de la zona para determinar cuál fue la causa de muerte de la víctima. Señaló que a 50 metros del sitio fue hallado el teléfono celular de la víctima y que el dispositivo será puesto a disposición de la fiscalía para su estudio forense.

El accidente no aparenta ser violento y sorprende que Manuel María González no haya podido salir de habitáculo para escapar del fuego. Los investigadores no descartan que el incidente también haya sido provocado por terceros.