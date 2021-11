Falta de señalización de angosto puente ocasiona accidente en Luque

Según el parte policial, el conductor de la camioneta Mahindra, color plata, matrícula OAG961, identificado con Rubén Darío Blanco Lezcano (40), iba acompañado de su compañero de trabajo Eder Báez (39) cuando al llegar sobre la calle Coronel Bogado cerca de la intersección con la calle Comandante Cabaña, en el barrio Bella Vista de Luque, se cruzaron con un camión de gran porte y al intentar esquivarlo cayeron al cauce hídrico. El camión no detuvo su marcha y siguió su camino dejando a ambas personas atrapadas en el habitáculo de la camioneta en el fondo del arroyo. Luego de algún tiempo los bomberos voluntarios pudieron rescatarlos. Ambos ocupantes del Mahindra tuvieron golpes y escoriaciones varias, pero a pesar del gran susto sus cuadros no revisten de gravedad aunque las pérdidas materiales son millonarias.

El vehículo quedó con las ruedas para arriba, se afectó parte del capot, tren delantero y toda la carrocería, en tanto que algunos curiosos antes que ayudar a los accidentados saquearon el vehículo, se llevaron una caja de herramientas, la rueda de auxilio y otros elementos.

El angosto puente es una verdadera trampa para los transeúntes, pues no tiene barandillas a ambos lados, sin señalización o demarcación que indique que el camino se ensancha y la zona carece de iluminación.

“Fue un milagro que no morí, fui directo al vacío. El camión pasó me empujó a un costado y como el puente no tiene barandilla caí al arroyo”, dijo el conductor.

El hombre radicó su denuncia en la comisaría tercera, pues el conductor del camión de gran porte no se detuvo a auxiliarlo. También llamó a la municipalidad de Luque para solicitar una grúa y se lo negaron. Los funcionarios de la Policía Municipal de Tránsito indicaron que se necesitaba una grúa de mayor envergadura para retirar los fierros de la abollada camioneta del cauce hídrico.