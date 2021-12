Esperan que Argentina sincere tipo de cambio para frenar el contrabando

La normalización del tipo de cambio de Argentina y la inflación son temas que requiere atención más urgente según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y que se estima será tratado y establecido en un acuerdo en el marco de la negociación de la deuda del vecino país con el citado organismo, para lo cual las autoridades argentinas ya se encuentran en Washington para establecer los puntos del acuerdo.

Si el FMI logra un acuerdo con Argentina sobre estos puntos, el diferencial cambiario podría ser menor, y eso desalentará el contrabando, por lo que se considera un punto muy importante para nosotros dentro de esta negociación que tiene el FMI con el vecino país.

Dudas sobre su cumplimiento

Al respecto, el economista y ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira detalló que el contrabando está basado justamente en este diferencial cambiario y que si estas políticas apuntan a reducirlo será beneficioso para el comercio y las industrias nacionales si se consigue eso. No obstante, añadió que ve difícil el cumplimiento debido a las complicaciones de fondo que tiene la economía argentina. “No se si van a llegar a cumplir, soy un poco escéptico con estas cosas, ya que no es la primera vez que sucede, los problemas son de larga data” apuntó

Falta de credibilidad

A su vez el economista y ex miembro del directorio del BCP Carlos Carvallo acotó que la falta de credibilidad que tiene la economía argentina es un tema que pesará en contra. “Los capitales ya no van a la Argentina debido a las restricciones de divisas. Están debilitados para adoptar este tipo de medidas”, afirmó.

El profesional reconoció que es una necesidad urgente para el vecino país normalizar su política cambiaria y lo más probable es que forme parte de un acuerdo. Añadió que para que este proceso sea posible se debe atacar el problema de fondo, que es su alta inflación y elevado déficit fiscal.

Por su parte, el analista Stan Cannova añadió que le parece bien que una institución como el FMI quiera imponer mejores prácticas a Argentina.

“El vecino país se ha pasado siempre experimentando métodos sin antecedentes sólidos, que se aplican y termina lesionando aún mas la economía local y claro eso repercute a los países socios comerciales como nosotros, generando atractivos para el contrabando”, resaltó Cannova.

Según coincidieron los expertos, las medidas artificiales en Argentina propiciaron un mercado dual y paralelo de cambios, generando una devaluación importante del peso argentino. Un dólar en el mercado blue se cotiza actualmente en 225 pesos (duplicando el valor del cambio oficial), frente a 100 pesos que se cotizaba hace poco más de un año atrás. Con respecto al guaraní, el peso se devaluó cerca del 60%. En el inicio de la pandemia un peso argentino equilavía a G. 100, actualmente su valor bajó a G 43